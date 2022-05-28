Süper Lig'de teknik direktörlük değişliğine ara verilmiyor - Son Dakika
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Süper Lig'de teknik direktörlük değişliğine ara verilmiyor

28.05.2022 11:04
Süper Lig'de teknik direktörlük değişliğine ara verilmiyor

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 14 takım teknik direktör değişikliğine giderken, sezon bitiminden sonra da Atakaş Hatayspor ile VavaCars Fatih Karagümrük'le teknik heyet değişikliği devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 14 takım teknik direktör değişikliğine giderken, sezon bitiminden sonra da Atakaş Hatayspor ile VavaCars Fatih Karagümrük'le teknik heyet değişikliği devam etti.

İlk devrede Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe'nin teknik heyetlerinde değişiklik tercih ettiği ligde ikinci devrenin başlamasının ardından da Galatasaray ve Altay teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Atakaş Hatayspor'da Ömer Erdoğan, Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Gaziantep FK'de Erol Bulut, GZT Giresunspor'da Hakan Keleş, İttifak Holding Konyaspor'da İlhan Palut ve şampiyon Trabzonspor'da Abdullah Avcı sezon boyunca takımlarının başında kaldı.

Değişiklik rekoru Yeni Malatyaspor'da

En fazla teknik direktör değiştiren takım konumundaki Öznur Yeni Malatyaspor, geçici isimlerle 5 teknik direktör görev yaptı. Malatya temsilcisinde İrfan Buz ve Marius Sumudica'nın ardından takım kadrosunda yer alan Adem Büyük'le anlaşılsa da 3 maç ardından kendisiyle yollar ayrıldı. Adem Büyük'ten sonra 1 maç Cihat Gülerce'nin yönettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sezonu Cihat Arslan'la tamamladı.

Altay, Göztepe ve Kasımpaşa 4, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe 3, Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ve Yukatel Kayserispor ikişer farklı isimle çalıştı.

Bu ekiplerden Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından 3 maç Zeki Murat Göle görev yaparken, küme düşmesi kesinleşen Göztepe'de son 4 haftada altyapı antrenörlerinden Serdar Sabuncu çalıştı.

İki takımda birden çalışanlar

Sezon içinde Bülent Korkmaz Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'u, Francesco Farioli VavaCars Fatih Karagümrük ve Aytemiz Alanyaspor'u, Cihat Arslan Kasımpaşa ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

Lig bittikten sonra 2 takım teknik direktörüyle yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de sezon bitiminden sonra Atakaş Hatayspor, Ömer Erdoğan'la, VavaCars Fatih Karagümrük de Volkan Demirel'le yeni sezonda devam etmeyeceğini açıkladı.

2021-2022 sezonu teknik direktörler

Ligde geçici isimlerle birlikte bu sezon görev yapan teknik direktörler ve görev aldıkları maç sayıları şöyle:

Adana Demirspor: Samet Aybaba (3), Vincenzo Montella (35)

Altay: Mustafa Denizli (20), Mert Nobre (3), Serkan Özbalta (7), Sinan Kaloğlu (8)

Atakaş Hatayspor: Ömer Erdoğan (38)

Aytemiz Alanyaspor: Çağdaş Atan (3), Bülent Korkmaz (16), Francesco Farioli (19)

Beşiktaş: Sergen Yalçın (15), Önder Karaveli (15), Valerin Ismael (8)

Çaykur Rizespor: Bülent Uygun (6), Hamza Hamzaoğlu (20), Bülent Korkmaz (12)

Demir Grup Sivasspor: Rıza Çalımbay (38)

Fenerbahçe: Vitor Pereira (17), Zeki Murat Göle (3), İsmail Kartal (18)

Fraport TAV Antalyaspor: Ersun Yanal (8), Nuri Şahin (30)

Galatasaray: Fatih Terim (20), Domenec Torrent (18)

Gaziantep FK: Erol Bulut (38)

Göztepe: Ünal Karaman (3), Nestor El Maestro (25), Stjepan Tomas (6), Serdar Sabuncu (4)

GZT Giresunspor: Hakan Keleş (38)

İttifak Holding Konyaspor: İlhan Palut (38)

Kasımpaşa: Şenol Can (1), Cihat Arslan (9) Hakan Kutlu, (7), Sami Uğurlu (21)

Medipol Başakşehir: Aykut Kocaman (8), Emre Belözoğlu (30)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: İrfan Buz (8), Marius Sumudica (15), Adem Büyük (3), Cihat Gülerce (1), Cihat Arslan (11)

VavaCars Fatih Karagümrük: Francesco Farioli (19), Volkan Demirel (19)

Yukatel Kayserispor: Yalçın Koşukavak (2), Hikmet Karaman (36)

Trabzonspor: Abdullah Avcı (38)

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Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de teknik direktörlük değişliğine ara verilmiyor - Son Dakika


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