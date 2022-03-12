Süper Lig'de yeni bir krizden son anda dönüldü! Başkan takımı sahadan çıkarmak istedi - Son Dakika

Altay'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Cihat Arslan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Başkan'ın takımı sahadan çekmek istediğini belirtti.

Cihat Arslan'ın açıklamaları şöyle:

"BAŞIMIZI ÖNE EĞECEK BİR SKOR YOK"

Netice olarak bakmamak lazım. Her şeye sonuç odaklı bakıyoruz. Maddi değil de psikolojijk çökmeye yakın bir takım vardı. Kesinlikle Adem kaptana söylemiyorum. Takım sadece psikolojik ayakta kalmaya çalışıyor. Tabii ki meslektaşıma şey yapmak istemem ama takımımızın sorunu bu İyi bir bağ kurduk. Bugün de başımızı öne eğecek bir skor yok. Siz kötü bir şey yapmadınız dedim maç sonu. Bazen iyi oynarsınız bazen kötü oynarsınız.

"KURUMLARIMIZ DAHA FAZLA ZARAR GÖRMESİN"

Üzüldüğümü nokta devre arası başkanımız aradı sağ olsun. "Hocam takımı sahadan çekin, ikinci yarı oynanmasın" dedi. Ben de başkandan rica ettim biz hep sahada kalmaya çalışalım, kurumlarımız daha fazla zarar görmesin, ya hakemler hata yapabilir, federasyon atamada hata yapabilir ilk defa yapılmıyor bu. Sonra VAR'daki hata yapabilir ki yaptı bize göre ama yani saha içinde kalalım. Siz de yayıncı kuruluş olarak bedeller ödüyorsunuz, televizyonda insanlar maçı izlemek için para ödüyor.

"FUTBOL SAHADA OLUR"

Onlara saygımız tarafından bu maçın devam etmesi lazım. Yoksa başkanımızın emri tabi ki bizim için de geçerliydi ama bizim konuştuğumuz bu oldu. Futbol sahada olsun, skor sahada bitsin. Her ne kadar yanlış kararlar olsa da biz saha içinde kalmaya devam edelim. Futbola saygı orada olur. Kaybettiğinde de gider kaybedersin Çünkü bu Altay'ın suçu değildi. Hocayı da tebrik ettik. Futbol içinde kalmaya devam edelim. Kurumlar kendi üstüne düşeni yapsınlar. İnşallah yapmıyorlar ama umarım yaparlar kıyamet kopmadan önce.