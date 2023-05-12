Süper Lig devi, Miha Zajc için hamle yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Süper Lig devi, Miha Zajc için hamle yapmaya hazırlanıyor

12.05.2023 17:24

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc için Trabzonspor devreye girdi. Orta sahada liderlik vasfı bulunan bir futbolcu arayan Bordo-Mavili ekip, Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamadığı için mutsuz olan Zajc'ı, şartları güzel bir teklifle kadrosuna katmayı planlıyor.

Trabzonspor için transfer dönemi hayli hareketli geçecek. Şampiyonluğun ardından bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Bordo-Mavililer'de yeni yönetim, iddialı bir kadroyla yarışa yeniden otak olmak istiyor.

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HAMSIK'IN YOKLUĞU HİSSEDİLİYOR

Geçen sezon Marek Hamsik liderliğinde şampiyonluğa koşan Trabonspor, bu sezon orta sahada tecrübeli futbolcunun yokluğunu hissetti. Bordo-Mavililer bu doğrultuda lider özellikli, oyunu iki yönlü oynayabilen, tekniği yüksek bir futbolcu kadroya kazandırmak istiyor. Maliyetinin uygunluğu sebebiyle Miha Zajc ismi gündeme geldi.

Ne Beşiktaş ne Galatasaray! Süper Lig devi, Zajc için harekete geçiyor

BONSERVİSİ YOK

Trabzonspor, bonservis problemi olmayan Miha Zajc'ı mutlu edecek şartları ve ücreti sunmaya hazır. Sloven futbolcu da, Fenerbahçe yönetimine 'ilgi' görmek istediğini iletmişti. Düzenli olarak forma giymek isteyen Zajc'ın Trabzonspor formasını giyme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

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