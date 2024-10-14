Süper Lig'e Asım Pars'ın Adı Verildi - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'e Asım Pars'ın Adı Verildi

TBF, 2024-2025 Basketbol Süper Ligi'ne Asım Pars'ın adını verdi.

14.10.2024 16:36
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Asım Pars'ın adının verildiğini duyurdu.

TBF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonuna, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde hayatını kaybeden milli basketbolcumuz Asım Pars'ın adı verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı kararla, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun '2024-2025 Asım Pars Sezonu' olarak oynatılmasına karar verdi. Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha Asım Pars'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'e Asım Pars'ın Adı Verildi - Son Dakika

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