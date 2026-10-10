Süper Lig\'in 7. haftasında Samsunspor-Trabzonspor maçının ilk 15 dakikası golsüz geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor-Trabzonspor maçının ilk 15 dakikası golsüz geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmada Samsunspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi; iki takım da bu sürede gol atamadı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
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