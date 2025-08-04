Süper Lig Tarihinde En Gollü Maç - Son Dakika
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Süper Lig Tarihinde En Gollü Maç

04.08.2025 11:31
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Süper Lig'de en çok gol atılan maç 1991-92 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor karşılaşmasıydı.

Bu sezon 68 yaşına girecek eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'de şimdiye kadar 1 maçta en fazla 12 gol sevinci yaşandı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-92 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda oynanan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip, 8-4 kazandı.

Karşılaşma, atılan 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), kırmızı-siyahlı ekibin gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.

En gollü 13 maç

Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı, 13 oldu.

Lig'in son 20 sezonunda ise futbolseverler, 1 maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.

"Dört büyükler"in katkısı

Süper Lig tarihinin en gollü maçlarına "dört büyükler"in katkısı fazla oldu.

Ligdeki en gollü 13 maçın 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, tabelada yer aldı.

Futbolseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla gol izleme keyfini yaşadı.

Ligin en fazla gol atılan maçları

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 67 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:

Sezon

Maç

Sonuç

1991-92

Fenerbahçe-Gaziantepspor

8 - 4

1983-84

Galatasaray-Adana Demirspor

9 - 2

1986-87

Malatyaspor-Rizespor

7 - 4

1997-98

Kayserispor-Trabzonspor

5 - 6

1967-68

Göztepe-Feriköy

9 - 1

1986-87

Eskişehirspor-Antalyaspor

7 - 3

1988-89

Galatasaray-Adana Demirspor

7 - 3

1989-90

Beşiktaş-Adana Demirspor

10 - 0

1994-95

Samsunspor-Petrolofisi

8 - 2

1994-95

Altay-Beşiktaş

2 - 8

1994-95

Zeytinburnuspor-Galatasaray

3 - 7

2002-03

Beşiktaş-Göztepe

7 - 3

2004-05

Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor

6 - 4

En gollü beraberlikler

Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle:

SezonMaçSonuç
1967-68Beşiktaş-Galatasaray4 - 4

1982-83Fenerbahçe-Galatasaray4 - 4

1995-96Samsunspor-İstanbulspor4 - 4

2000-01Adanaspor-Kocaelispor4 - 4

2001-02Gençlerbirliği-Diyarbakırspor4 - 4

2001-02Kocaelispor-MKE Ankaragücü4 - 4

2006-07Antalyaspor-Beşiktaş4 - 4

Kayserispor-Antalyaspor4 - 4

2014-15Trabzonspor-Gaziantepspor4 - 4

2018-19Yeni Malatyaspor-Sivasspor4 - 4

2021-22Konyaspor-Kasımpaşa4 - 4

Kaynak: AA

Gaziantepspor, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig Tarihinde En Gollü Maç - Son Dakika

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