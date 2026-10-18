Süper Lig\'de Emre Belözoğlu fırtınası

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geride bıraktığımız sezon takımını son hafta ligde tutmayı başaran Emre Belözoğlu, bu sezon Kasımpaşa ile bambaşka bir görüntü sergiliyor. Ligde oynanan 8 maçta sadece 1 kez kaybeden Belözoğlu'nun öğrencileri, Samsunspor'u 4-1 yenerek puanını 13'e yükseltti ve ligin üst sıraları için iddiasını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Samsunspor’u etkili bir oyunla 4-1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SİHİRLİ DOKUNUŞ
Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreçten geçerek takımı son haftada ligde tutmayı başaran teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni sezonda Kasımpaşa’ya adeta sihirli bir dokunuş yaptı. Sezona son derece hırslı ve organize bir yapıda başlayan İstanbul temsilcisi, sergilediği performansla lige damga vuruyor.
8 MAÇTA TEK YENİLGİ
Belözoğlu yönetiminde lige çok güçlü bir giriş yapan Kasımpaşa, geride kalan 8 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'a son dakikalarda yediği golle kaybeden lacivert-beyazlılar, son olarak Samsunspor karşısında adeta şov yaptı ve 4 gollü farklı galibiyetle haftayı kapatarak puanını 13’e yükseltti.
SIRADAKİ RAKİP EYÜPSPOR
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, bir sonraki maç haftasında ligin dibine demir atan Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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