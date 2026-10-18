Süper Lig\'de Emre Belözoğlu fırtınası

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Samsunspor’u etkili bir oyunla 4-1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SİHİRLİ DOKUNUŞ

Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreçten geçerek takımı son haftada ligde tutmayı başaran teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni sezonda Kasımpaşa’ya adeta sihirli bir dokunuş yaptı. Sezona son derece hırslı ve organize bir yapıda başlayan İstanbul temsilcisi, sergilediği performansla lige damga vuruyor.

8 MAÇTA TEK YENİLGİ

Belözoğlu yönetiminde lige çok güçlü bir giriş yapan Kasımpaşa, geride kalan 8 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'a son dakikalarda yediği golle kaybeden lacivert-beyazlılar, son olarak Samsunspor karşısında adeta şov yaptı ve 4 gollü farklı galibiyetle haftayı kapatarak puanını 13’e yükseltti.

SIRADAKİ RAKİP EYÜPSPOR

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, bir sonraki maç haftasında ligin dibine demir atan Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.