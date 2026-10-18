Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası - Son Dakika
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Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası

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Süper Lig\'de Emre Belözoğlu fırtınası
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Geride bıraktığımız sezon takımını son hafta ligde tutmayı başaran Emre Belözoğlu, bu sezon Kasımpaşa ile bambaşka bir görüntü sergiliyor. Ligde oynanan 8 maçta sadece 1 kez kaybeden Belözoğlu'nun öğrencileri, Samsunspor'u 4-1 yenerek puanını 13'e yükseltti ve ligin üst sıraları için iddiasını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Samsunspor’u etkili bir oyunla 4-1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SİHİRLİ DOKUNUŞ

Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreçten geçerek takımı son haftada ligde tutmayı başaran teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni sezonda Kasımpaşa’ya adeta sihirli bir dokunuş yaptı. Sezona son derece hırslı ve organize bir yapıda başlayan İstanbul temsilcisi, sergilediği performansla lige damga vuruyor.

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası

8 MAÇTA TEK YENİLGİ

Belözoğlu yönetiminde lige çok güçlü bir giriş yapan Kasımpaşa, geride kalan 8 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'a son dakikalarda yediği golle kaybeden lacivert-beyazlılar, son olarak Samsunspor karşısında adeta şov yaptı ve 4 gollü farklı galibiyetle haftayı kapatarak puanını 13’e yükseltti.

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası

SIRADAKİ RAKİP EYÜPSPOR

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, bir sonraki maç haftasında ligin dibine demir atan Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor
Emre BelözoğluSamsunsporKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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