Suriyeli Olimpiyat sporcusu Hasan Al-Bayan, Almanya'ya iltica etti - Son Dakika
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Suriyeli Olimpiyat sporcusu Hasan Al-Bayan, Almanya'ya iltica etti

Suriyeli Olimpiyat sporcusu Hasan Al-Bayan, Almanya\'ya iltica etti

Suriye'nin Paris Olimpiyatları'na gönderdiği Judocu Hasan Al-Bayan, geri dönmeyerek Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Bu durum, hem spor camiasında hem de Suriye'de geniş yankı uyandırdı.

13.08.2024 09:20
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Suriye'nin Paris Olimpiyatları'na gönderdiği Judocu Hasan Al-Bayan, geri dönmeyerek Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

ALMANYA'YA İLTİCA ETTİ

Tüm dünyanın ilgiyle izlediği 2024 Paris Olimpiyat oyunları dün gece sona erdi. Suriye'nin Paris Olimpiyatları'na gönderdiği judocu Hasan Al-Bayan, oyunların ardından ülkesine geri dönmeyerek Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

ÜLKESİNE GERİ DÖNMÜYOR

Al-Bayan'ın, siyasi ve kişisel nedenlerle Suriye'ye dönmeyi reddettiği belirtiliyor. Olay, spor camiasında ve Suriye'de geniş yankı uyandırdı.

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Son Dakika Spor Suriyeli Olimpiyat sporcusu Hasan Al-Bayan, Almanya'ya iltica etti - Son Dakika

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