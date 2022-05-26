Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor - Son Dakika
Üye Girişi

Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor

26.05.2022 23:26
Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor

Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma devrelerinde Kayserispor'u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Kayserispor ile Sivasspor, Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

NORMAL SÜREDE EŞİTLİK BOZULMADI

İki takımın da rakip kalelerde tehlike yarattığı ilk yarıda Kayserispor, 33. dakikada Ramazan Civelek ile öne geçti. İlk 45 dakika 1-0'lık Kayserispor üstünlüğüyle geçilirken 60. dakikada Appindangoye mücadeleye 1-1'lik beraberliği getirdi ve maç uzatma devrelerine gitti.

İstanbul'da nefes kesen çılgın final! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor

KONATE, SİVASSPOR'A KUPAYI GETİRDİ

Uzatma devrelerinde de gol düellosu devam etti. 95. dakikada Max Gradel, Sivasspor'u öne geçiren golü kaydetti. 107. dakikada ise Kayserispor'da İlhan Parlak sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Dakikalar 113'ü gösterdiğinde ise Sivasspor'da Konate skoru belirleyen golü attı. Mücadeleyi Yiğidolar 3-2 kazandı ve Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. Sivasspor, Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

İstanbul'da nefes kesen çılgın final! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
YORUMLAR
500
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Başkan Palancıoğlu: 'Kayserispor için tek yürek, tek nefes' Başkan Palancıoğlu: 'Kayserispor için tek yürek, tek nefes'

Atatürk Olimpiyat Stadı, Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
23:09 Meksika'da yunuslar karaya vurdu! Yetkililer sebebini araştırıyor
23:04 Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz
23:01 Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı
22:05 Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı
21:46 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!
21:44 Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!
21:23 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
21:22 İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar gelebilir! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
21:20 Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 23:40:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement