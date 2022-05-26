Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor

Kayserispor ile Sivasspor, Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

NORMAL SÜREDE EŞİTLİK BOZULMADI

İki takımın da rakip kalelerde tehlike yarattığı ilk yarıda Kayserispor, 33. dakikada Ramazan Civelek ile öne geçti. İlk 45 dakika 1-0'lık Kayserispor üstünlüğüyle geçilirken 60. dakikada Appindangoye mücadeleye 1-1'lik beraberliği getirdi ve maç uzatma devrelerine gitti.

KONATE, SİVASSPOR'A KUPAYI GETİRDİ

Uzatma devrelerinde de gol düellosu devam etti. 95. dakikada Max Gradel, Sivasspor'u öne geçiren golü kaydetti. 107. dakikada ise Kayserispor'da İlhan Parlak sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Dakikalar 113'ü gösterdiğinde ise Sivasspor'da Konate skoru belirleyen golü attı. Mücadeleyi Yiğidolar 3-2 kazandı ve Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. Sivasspor, Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.