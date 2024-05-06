Spor

Suruçlu öğrenciler, Türkiye Badminton Turnuvasına katılma hakkı kazandı.

Şanlıurfa'yı temsilen badminton turnuvasına katılan Suruç şehit Ümit Çelik İmam Hatip ortaokulu öğrencileri, önce kent geneli ardından da bölge birincisi oldu.

Suruçlu öğrenciler, Türkiye Badminton Turnuvası'na katılma hakkı elde etmenin gururunu yaşıyor.

Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmethan Özdemir de turnuvada emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.