Suruçlu öğrenciler Türkiye Badminton Turnuvasına katılma hakkı kazandı - Son Dakika
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Spor

Suruçlu öğrenciler Türkiye Badminton Turnuvasına katılma hakkı kazandı

Suruçlu öğrenciler Türkiye Badminton Turnuvasına katılma hakkı kazandı

Şanlıurfa'yı temsilen badminton turnuvasına katılan Suruç şehit Ümit Çelik İmam Hatip ortaokulu öğrencileri, kent geneli ve bölge birincisi olarak Türkiye Badminton Turnuvası'na katılma hakkı elde etti. Suruçlu öğrenciler, bu başarıyla gurur duyuyor. Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmethan Özdemir de turnuvada emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

06.05.2024 17:56
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Suruçlu öğrenciler, Türkiye Badminton Turnuvasına katılma hakkı kazandı.

Şanlıurfa'yı temsilen badminton turnuvasına katılan Suruç şehit Ümit Çelik İmam Hatip ortaokulu öğrencileri, önce kent geneli ardından da bölge birincisi oldu.

Suruçlu öğrenciler, Türkiye Badminton Turnuvası'na katılma hakkı elde etmenin gururunu yaşıyor.

Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmethan Özdemir de turnuvada emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Ümit Çelik, Şanlıurfa, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suruçlu öğrenciler Türkiye Badminton Turnuvasına katılma hakkı kazandı - Son Dakika

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