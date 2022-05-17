Sutopu: Spor Toto Süper Lig final serisi - Son Dakika
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Sutopu: Spor Toto Süper Lig final serisi

17.05.2022 14:16
Sutopu: Spor Toto Süper Lig final serisi

Sutopunda Spor Toto Süper Lig final serisinin 3. maçında ENKA, Galatasaray'ı 7-6 yenerek 2-0 geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.

Sutopunda Spor Toto Süper Lig final serisinin 3. maçında ENKA, Galatasaray'ı 7-6 yenerek 2-0 geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.

İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan müsabakada sarı-kırmızılılar Can Caner'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine Atamer Albayrak ve Ege Kahraman ile yanıt veren ENKA, ilk periyodu 2-1 önde tamamladı.

İkinci periyotta daha etkili olan ENKA, sol kanattan goller buldu. ENKA, Emre Gürdenli, Berk Alkan ve Tugay Ergin'in golleriyle farkı açtı. Galatasaray Can Caner ile 1 gol bulurken ilk yarı ENKA'nın 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Galatasaray'da Can Caner, kendisinin ve takımının 3. golünü atarak farkı 2'ye indirdi: 3-5. Kalan bölümde Burtay Akkaya ile bir gol daha bulsa da sarı-kırmızılılar, son periyota 5-4 geride girdi.

Son periyotta ENKA, Emre Gürdenli ile 2, Galatasaray Atakan Destici ve Can Caner ile birer gol buldu. Müsabaka 7-6 ENKA'nın üstünlüğüyle sona erdi.

ENKA, seride durumu 2-1 yaparak şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

Üç galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı final serisinde dördüncü maç yarın oynanacak. ENKA'nın ev sahipliğindeki karşılaşma, İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda saat 12.30'da başlayacak.

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Kaynak: AA

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