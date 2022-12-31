Futbolseverler bu ihtimali hiç beklemiyordu! "Bir daha karşılaşmazlar" denilen Ronaldo ve Messi yine rakip oluyor - Son Dakika
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Futbolseverler bu ihtimali hiç beklemiyordu! "Bir daha karşılaşmazlar" denilen Ronaldo ve Messi yine rakip oluyor

31.12.2022 22:39

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda karşılamadığı Arjantinli yıldız Lionel Messi'yle özel maçta mücadele edecek. Messi'nin top koşturduğu Paris Saint Germain, 18 Ocak'ta Al Nassr ve Al Hilal'in futbolcularından oluşan karma takım ile özel maç yapacak. Bir engel olmaması durumunda Ronaldo ve Messi forma giyecek.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Ticari gelirlerle birlikte yıllık 200 Milyon Euro'ya yakın para kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını attı.

PSG, KARMA TAKIMLA ÖZEL MAÇ YAPACAK

Transferle birlikte Ronaldo ve ezeli rakibi Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin karşılaşma ihtimali çok azalsa da sürpriz bir haber geldi. Messi'nin forma giydiği Fransa ekibi Paris Saint Germain (PSG) 18 Ocak'ta Al Nassr ve Al Hilal'in oyuncularından oluşan karma takımla özel maçta karşılaşacak.

RONALDO VE MESSİ ÖZEL MAÇTA KARŞI KARŞIYA GELECEK

Dünya Kupası'nda Ronaoldo ve Messi'nin karşılaşmasına neredeyse kesin gözüyle bakılsa da, Portekiz'in sürpriz şekilde Fas'a elenmesiyle birlikte bu ihtimal suya düşmüştü. PSG'nin özel maçın kadrosuna Messi'yi de dahil etmesi beklenirken, Al Nassr herhangi bir engel olmaması durumunda Ronaldo'yu bu maçta sahaya sürecek.

AL NASSR'IN INSTAGRAM HESABINA 2.9 MİLYON YENİ TAKİPÇİ

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında Al Nassr Instagram hesabına 2.9 milyon yeni takipçi geldi. Portekizli yıldızın transferi öncesi 990 bin olan takipçi sayısı 3.8 milyona yükseldi.

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Son Dakika Spor Futbolseverler bu ihtimali hiç beklemiyordu! 'Bir daha karşılaşmazlar' denilen Ronaldo ve Messi yine rakip oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolseverler bu ihtimali hiç beklemiyordu! "Bir daha karşılaşmazlar" denilen Ronaldo ve Messi yine rakip oluyor - Son Dakika
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