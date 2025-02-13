Tadic, Anderlecht\'e Gol Atıp Takıma Katkı Sağladı

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Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Trendyol Süper Lig'de takımı adına ürettiği skor katkısını Anderlecht'e attığı golle birlikte Avrupa kupalarında da sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Müsabakaya 11'de başlayan Dusan Tadic, 11. dakikada takımının ilk golünü attı. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic'in ortasında Yusuf Akçiçek kafayı vururken, Tadic kafayla dokunuşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8 gol, 10 asistle Fenerbahçe'nin gol yollarına en etkili isimlerinden olan Sırp futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2. golüne imza attı. Tadic, lig aşamasında Twente filelerini havalandırmıştı. 36 yaşındaki futbolcu bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı.

Tadic, karşılaşmanın 86. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. - İSTANBUL