Talas Bahçelievler SK son 16'da

U-14 Bölge Şampiyonasında Karaman'da mücadele eden Talas Bahçelievler Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı.

8-12 Şubat tarihlerinde Karaman'da düzenlenen Bölge Şampiyonasında 3 maçta 2 galibiyet elde eden Talas Bahçelievler Spor Kulübü, son 16 takım arasına kalmayı başardı. Talas Bahçelievler Spor Kulübü dün oynadığı final maçında ÇBK Yenişehir Belediyespor'u 3 sayı farkla 62-59 mağlup ederek adının son 16 takım arasında yazdırmayı başardı. Talas Bahçelievler Spor Kulübü U-14 Bölge Şampiyonasında 3 maçta 2 galibiyet alırken 1 mağlubiyet aldı. Talas Bahçelievler Spor Kulübü ilk maçında Kıbrıs Basketbol takımına 64-51 kaybederken, ikinci maçında Nevşehir GSK'i 60-29 ve üçüncü maçında ÇBK Yenişehir Belediyespor'u 62-59 mağlup etmeyi başardı.

Talas Bahçelievler Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Turnuva boyunca bizleri destekleyen Talas Belediye Başkanımızı Mustafa Yalçın'a ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanımızı Mutlu Önal'a armağan ediyoruz" denildi. - KAYSERİ