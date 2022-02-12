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Talas Bahçelievler SK son 16'da - Son Dakika

Talas Bahçelievler SK son 16'da

12.02.2022 12:56
Talas Bahçelievler SK son 16'da

14 Bölge Şampiyonasında Karaman'da mücadele eden Talas Bahçelievler Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı.

U-14 Bölge Şampiyonasında Karaman'da mücadele eden Talas Bahçelievler Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı.

8-12 Şubat tarihlerinde Karaman'da düzenlenen Bölge Şampiyonasında 3 maçta 2 galibiyet elde eden Talas Bahçelievler Spor Kulübü, son 16 takım arasına kalmayı başardı. Talas Bahçelievler Spor Kulübü dün oynadığı final maçında ÇBK Yenişehir Belediyespor'u 3 sayı farkla 62-59 mağlup ederek adının son 16 takım arasında yazdırmayı başardı. Talas Bahçelievler Spor Kulübü U-14 Bölge Şampiyonasında 3 maçta 2 galibiyet alırken 1 mağlubiyet aldı. Talas Bahçelievler Spor Kulübü ilk maçında Kıbrıs Basketbol takımına 64-51 kaybederken, ikinci maçında Nevşehir GSK'i 60-29 ve üçüncü maçında ÇBK Yenişehir Belediyespor'u 62-59 mağlup etmeyi başardı.

Talas Bahçelievler Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Turnuva boyunca bizleri destekleyen Talas Belediye Başkanımızı Mustafa Yalçın'a ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanımızı Mutlu Önal'a armağan ediyoruz" denildi. - KAYSERİ

Talas Bahçelievler SK son 16'da

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Bahçelievler, Yenişehir, Karaman, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talas Bahçelievler SK son 16'da - Son Dakika Spor


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