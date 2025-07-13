Talisca Sakatlandı

Fenerbahçe, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca'nın arka adale yaralanması yaşadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL