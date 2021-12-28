Tamer Tuna: "Kesinlikle transfer yapılacak"

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, düzenlediği basın toplantısında devre arasında kesinlikle transfer yapılacağını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Genç teknik adam, "4 gün önceki süreçle başlayan mevcut durumun farkındaydık. Bursaspor'un mazisi, şampiyon takımın içinde bulunduğu durum çok önemliydi. Bugüne kadar gelinen süreçte, şampiyonluktan sonraki 11 yılı görüyoruz. Bu durumu değiştirebiliriz. Bu yüzden buraya geldik. Futbolcumuzu ve taraftarımızı etkileyen psikolojik sebepler de var. 4 günlük süreçte yaşadıklarımız çok olumlu. Olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz ve güzel sonuçlar alıyoruz. Oyunculardan güzel geri bildirim alıyoruz. Takımda bir istikrarsızlık var. Kazanma alışkanlığını kazanmak için neler yapabiliriz, bunu düşünüyoruz. Oyuncularımızın, Bursaspor'un farkına varmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ligi neresi olursa olsun, burası Bursaspor. Kadrodaki planlarımız yapacağız. Yabancı oyuncularımızla ilgili düşüncelerimiz var. Fikir birliklerine vardığımız bir süreç geçirdik. Sancılar devam edebilir mi? Edebilir. Ama şampiyon bir Bursaspor'un nasıl davranması gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Gol teşebbüsleri beni memnun etti"

Genç teknik adam, santrforun golcü olması gerektiğini belirterek, "Golcü bir santrfor olmalı. Bazen oyuncuları alırken de en esas forvet oyuncusudur. Forvet oyuncularımız, Tim Matavz ve Batuhan Kör'ün skor üretebilen oyuncular olduklarını biliyoruz. Takımlardaki gol sorunları, sadece golcülerden kaynaklanan sorunlar değildir. Komple takımı ilgilendiren bir konudur. Menemenspor maçında da birçok pozisyona girdik ama golle buluşamadık. Ama teşebbüsler beni memnun etti. Tekrar Süper Lig'e yükselmek ve orada kalıcı kalabilmek için bizim için iyi bir aşamaydı Menemenspor maçı futbolcuların özgüvenini yeniden ortaya koyabilmesi için de iyi bir başlangıç oldu" açıklamasını yaptı.

"Gidecek oyuncuları 1-2 maçla belirleyemeyiz"

"Gidecek oyuncuları belirlediniz mi?" sorusuna Tamer Tuna şu cevabı verdi:

"Gidecek oyuncuları 1-2 maçla belirleyemeyiz. İlk yarıda takım adına koydukları önemli. Kadroya takviye yapacaklarımızla ilgili de bu konuya bakıyoruz. Tüm rapora Hayrettin Başkan ve Emin beye ilettik. İsimlerle ilgili değerlendirmelerimizi de yaptık. Tüm maçları izleyerek değerlendirdik. Takım kurmak, takımı bir oyun için modellemek farklı bir olaydır. İlk yarıda da bu sıkıntı oldu. Bundan tecrübe edinmiş bir yönetimin de olması çok güzel. Bunları bilmeleri önemli. Raporlarımız ne Gaziantep FK maçı öncesi ne de sonrası için belirlemedik."

"Kesinlikle transfer yapılacak"

Transferle ilgili yöneltilen soruya ise net cevap veren Tamer Tuna, "Kesinlikle transfer yapılacak. Çalıştığımız oyuncular var. Bu isimlerin ayrılış süreci nasıl olacak onu ön göremiyoruz. Yabancı sözleşmeleri bizle ilgili değil. Kendi gidecekleri yerle de ilgili. Kulübümüz ne kadar az maliyetle bu işleri halledebilir bunun planını yaptık. Gelecek oyuncular, gidecek oyunculara da bağlı. Genç futbolcularımıza gelen teklif olması halinde yönetimimizin değerlendirmeler yapabileceğini söyledim. Gaziantep FK maçı sonrası 2 gün izin vereceğiz. Sonraki süreçte Pazartesi antrenmana başlayacağız. Antalya'da kamp yapabilirdik ama bir sonraki maçı İstanbul'da oynayacağız. İlk planımız Bursa'da hazırlanmak, hava koşulları uygun olursa belki Antalya'da da kamp yapabiliriz" dedi. - BURSA