Taner Taşkın'dan Manisaspor Taraftarına Çağrı - Son Dakika
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Spor

Taner Taşkın'dan Manisaspor Taraftarına Çağrı

Taner Taşkın\'dan Manisaspor Taraftarına Çağrı

Manisa FK Teknik Direktörü Taşkın, Manisaspor taraftarlarını Keçiörengücü maçında desteklemeye davet etti.

03.04.2025 12:13
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Trendyol 1. Lig'de düşme potasında yer alan Manisa FK'nın Teknik Direktörü Taner Taşkın, Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak BAL'a yükselme maçları oynayacak olan Manisaspor'un taraftarlarına çağrıda bulundu. Taşkın, "Buradaki oluşumun en önemli parçalarından birinin de Manisaspor'u canlandırmak olduğunu düşünüyorum. Biz bir olalım, birlik olalım istiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'deki 4. sezonunda düşme potasında yer alan ve zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Manisa Futbol Kulübü'de Teknik Direktör Taner Taşkın, 5 Nisan Cumartesi Günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacakları Keçiörengücü karşılaşmasında taraftar desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını belirterek özellikle Manisaspor taraftarlarını da maça davet etti ve destek çağrısında bulundu.

"Bir olalım, birlik olalım"

Manisa FK'da hocasından, çaycısına, masöründen malzemecisine kadar herkesin Manisasporlu olduğunu ifade eden Taşkın, "Manisalılar ve sevgili Manisasporlu kardeşlerim. Ligdeki durumumuzu biliyorsunuz. Sıkıntılı günler yaşıyoruz Manisa FK olarak. Manisa FK'ya ne kadar yakın ya da uzak olduğunuzu tahmin ediyorum. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Ben dahil olmak üzere buradaki başkanından, personelinden, hocasından, masöründen, malzemecisine kadar herkes Manisasporlu. Bunu herkes bilsin. Buradaki oluşumun en önemli parçalarından birinin de Manisaspor'u canlandırmak olduğunu düşünüyorum. Şu anda benden önce görev yapan arkadaşım da Manisalı, buradaki personel de Manisalı, çimcisinden çaycısında kadar herkes Manisalı. Doğal olarak Manisalı bir kardeşiniz olarak cumartesi günü oynayacağımız hayati önemdeki Keçiörengücü maçında, 6 puanlık maçta sonuna kadar destek istiyorum. Tribüne gelip destekleyecek olan tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. 'Gelmiyorum, ben televizyon izleyerek dua ederek izleyeceğim' diyen kardeşlerimden de Allah razı olsun. Biz bir olalım, birlik olalım istiyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Taner Taşkın'dan Manisaspor Taraftarına Çağrı - Son Dakika

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