Taner Taşkın'dan Umut Dolu Açıklama - Son Dakika
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Spor

Taner Taşkın'dan Umut Dolu Açıklama

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, takımdan memnun olduğunu ve her şeyin daha iyi olacağını söyledi.

08.03.2025 23:22
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- Taner Taşkın: "Bundan sonra Allah'ın izniyle her şey daha iyi olacak"

İSTANBUL - Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncuların gösterdikleri performanstan dolayı memnun olduğunu söyleyerek, "Bundan sonra Allah'ın izniyle her şey daha iyi olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın başına geçeli 3 gün olduğundan bahsederek sözlerine başlayan Taşkın, "Ondan öncesi hikayesini iyi biliyorum. 6 haftadır kazanamayan, tamamen moralleri bozuk ve özgüven kaybı olan bir takıma geldik. Bu 3 gün içerisinde oyuncularımızla çok güzel söyleşimiz oldu. Birbirimizi inandık. Bugün oynanan oyun ve oyuncuların verdiği mücadeleden son derece memnunum. Rakibimize hiç pozisyon vermediğimizi söyleyebilirim. Yarım bir pozisyonla maalesef kalemizde golü gördük. Özellikle ilk devre atak olarak daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci devre savunmaya önem verdik. Çünkü rakipte çok atak oynamaya başladı. Çünkü onlar devre arası daha moralli girdiler. Neticesinde deplasmanda alınan puanlar önemlidir. Her hafta hanemize puan yada puanlar yazdırırsak bulunduğumuz durumda çıkacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra Allah'ın izniyle her şey daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Politika, Esenler, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taner Taşkın'dan Umut Dolu Açıklama - Son Dakika

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