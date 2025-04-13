Taner Taşkın: Gol Yeme Hastalığımız Var

- Taner Taşkın: "Bizim sezon başından beri gol yeme hastalığımız var"

ÇORUM - Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim haftalardan beri, sezon başından beri gol yeme hastalığımız var. Çok kolay gol yiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK, deplasmanda Çorum FK'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, kalelerinde çok basit goller bulduklarını ifade etti. Haftaya oynanacak Ankaragücü karşılaşmasından galip olarak ayrılmak zorunda olduklarını kaydeden Taşkın, takım olarak zor günler geçirdiklerini belirtti.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Taşkın, "Maça golle başladık. Bizim haftalardan beri, sezon başından beri gol yeme hastalığımız var. Çok kolay gol yiyoruz. Biz rakiplerimiz kadar kolay goller atamıyoruz. Sineğin yağını çıkartarak pozisyona giriyoruz ve onları değerlendiriyoruz. Deplasmanda Çorum takımına karşı iki gol atıyorsun ve 3-2 mağlup oluyorsun. Üzgünüz, ateş hattının içerisindeyiz. 4 hafta var. Haftaya Ankaragücü ile büyük bir final yapacağımız anlaşılıyor. Yenmekten başka çaremiz kalmadı. Zor günler geçiriyoruz. Tabii Çorum FK oturmuş kadroya sahip, ne oynadığını, ne yaptığını bilen bir takım. Aslında onların da çok zayıf gördüğümüz yerleri vardı. Onları kullanabilirdik. Hakemlerle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Gencecik çocuklar trilyonlar harcayan takımların maçlarını yönetiyorlar. Şu maçın uzatma hakkı 5 dakika olamaz. Rakip takımın vakit geçirmek için bu kadar yerlerde yatması ve hakem de buna çanak tuttu. Bunun için biraz üzüldüm. Normal şartlarda oynayalım, çıkalım. Çorum FK de biz de çatır çatır oynayalım. Şu yatmaları artık kaldıralım. Onun dışında Çorum FK'yı aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederim" diye konuştu.