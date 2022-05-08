Taraftarın engellendiğini görünce çok sinirlendi! Ali Koç hışımla arabasından inerek olaya müdahale etti - Son Dakika
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Taraftarın engellendiğini görünce çok sinirlendi! Ali Koç hışımla arabasından inerek olaya müdahale etti

08.05.2022 01:09

Dev Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftara açan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Bir taraftarın stada girişine izin vermeyen polise sinirlendi. Arabasıyla stada giriş yaparken yaşananları fark eden Koç, hışımla arabasından inerek duruma müdahale etti. Yaşananların ardından taraftarın stada girişine izin verildi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi son antrenman Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. İdman öncesinde stat girişinde Başkan Ali Koç, bir taraftarın stada alınmadığını görünce arabasından inerek duruma müdahale etti.

ALİ KOÇ ÇOK SİNİRLENDİ

Twitter'da "komutanfener" isimli kullanıcının paylaştığı videoda arabasıyla stada girmek üzere olan Ali Koç'un, bir taraftarın polis tarafından stada alınmamasına sinirlendiği görüldü. Hışımla arabasından inen Koç, polise "Memur bey, ne yapıyorsun!" diye seslendi. Polisin "Başkanım buradan girişler yasak" demesi üzerine Koç, içeri alınmayan taraftar için "Kulübe alıyorum ben, ofisime." ifadelerini kullandı ve taraftarın stada girişine izin verildi.

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Ülker Stadı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın engellendiğini görünce çok sinirlendi! Ali Koç hışımla arabasından inerek olaya müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftarın engellendiğini görünce çok sinirlendi! Ali Koç hışımla arabasından inerek olaya müdahale etti - Son Dakika
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