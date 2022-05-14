Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak - Son Dakika
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Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak

14.05.2022 16:32

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, bu akşam Medical Park Stadı'nda yapılacak kupa töreninde, özel tasarlanan şampiyonluk formasıyla sahne alacak.

Trabzonspor bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyerek, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Büyük bir başarıya imza atan Karadeniz ekibi, bugün Süper Lig kupasını Medical Park Stadı'nda kaldıracak. Bordo-mavililer seremonide şampiyonluk formalarını da görücüye çıkartıyor.

ŞAMPİYONLUK FORMALARI TARAFTARIN BEĞENİSİNE SUNULUYOR

Bordo-mavili oyuncular, kupa seremonisi için sahneye gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve "2021-2022 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor" yazan şampiyonluk formasıyla çıkacak.

Taraftar mest olacak! Trabzonspor'dan şampiyonluğa özel forma

FORMALAR İNTERNETTEN SATIŞTA

Bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak olan ve merakla beklenen formalar, sonrasında internet üzerinden satışa açılacak.

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Son Dakika Spor Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak - Son Dakika


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