Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Yarı Finale Yükselenler Belli Oldu - Son Dakika
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Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Yarı Finale Yükselenler Belli Oldu

Elmalı Yağlı Güreşleri\'nde Yarı Finale Yükselenler Belli Oldu

Bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu. 1540 pehlivanın katıldığı güreşlerde, 8 başpehlivan yarı finale çıkmak için mücadele etti. Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk yarı finale çıkan başpehlivanlar oldu.

08.09.2024 14:47
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Bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu.

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak nitelendirilen ve Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlerde 1540 pehlivan, dualı çayırda kispet giyip kol bağladı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesinde çeyrek finale yükselen Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Hamza Özkaradeniz, İsmail Balaban, İsmail Koç ve Orhan Okulu arasında kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi sonucunda Hamza Özkaradeniz ile Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan ile Erkan Taş, İsmail Koç ile Orhan Okulu, İsmail Balaban ile Feyzullah Aktürk eşleşti. Sekiz başpehlivan, yarı finale yükselmek için mücadele verdi.

Mücadeleler sonunda Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk, yarı finale çıkan başpehlivanlar oldu.

670'inci ve 671'inci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan başpehlivan Ali Gürbüz, sakatlığı nedeniyle bu yılki güreşlere katılamadı.

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ise 672'nci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne üçüncü turda Ali İhsan Batmaz'a yenilerek veda etti.

Kaynak: AA

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