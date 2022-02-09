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Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeniden kapılarını açıyor - Son Dakika

Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeniden kapılarını açıyor

09.02.2022 13:15
Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeniden kapılarını açıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı spor kenti yapma hedefiyle başlattığı sportif tesisleşme adımları doğrultusunda şehre kazandırılan Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, değişen ve gelişen teknolojinin imkanları kullanılarak yenilendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı spor kenti yapma hedefiyle başlattığı sportif tesisleşme adımları doğrultusunda şehre kazandırılan Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, değişen ve gelişen teknolojinin imkanları kullanılarak yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımının 12 Şubat tarihinde saat 15.45'te oynayacağı Finalspor maçıyla Tarık Almış Spor Tesislerinin kapılarının yeniden açılacağı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte 2021 yılının ekim ayında tadilat işlemlerine başlanan Tarık Almış Spor Tesislerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, yüklenici firma yetkilileri, teknik ekipler ve tesis sorumluları da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanılarak Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yenilemeye gidildiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Tarık Almış Spor Tesislerindeki tadilat çalışmaları tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımı, tesiste antrenmanlara başladı. 12 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 15.45'te Manisa BBSK-Finalspor karşılaşması ile tesisimizin kapıları yeniden açılacak. Manisa'nın ihtiyaç duyduğu bir tesisi yenileyerek hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporseverlere ve halkımıza hayırlı olsun." diye konuştu. - MANİSA

Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeniden kapılarını açıyor
Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeniden kapılarını açıyor
Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeniden kapılarını açıyor
Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeniden kapılarını açıyor
Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeniden kapılarını açıyor
Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeniden kapılarını açıyor

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Cengiz Ergün, Tarık Almış, Manisa, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeniden kapılarını açıyor - Son Dakika Spor


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