Tarık Çetin: Beşiktaş Maçına Odaklandık - Son Dakika
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Spor

Tarık Çetin: Beşiktaş Maçına Odaklandık

Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, Beşiktaş maçı için taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

30.12.2024 14:16
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Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü Beşiktaş ile yapacakları maça odaklandıklarını söyledi.

Tarık Çetin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Taraftarların maça büyük etkisinin olacağını vurgulayan mavi-yeşilli oyuncu, "Beşiktaş ile oynayacağımız maça odaklanmış durumdayız. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde oynadığımız hiçbir maç için zor diyemem. Maçın son anına kadar skor ne olursa olsun bizi desteklemelerini istiyoruz. Yeni yıla ilk maçta galibiyet alıp hem taraftarımızı hem de camiamızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

Göztepe ile yaptıkları maçta sakatlanan kaleci Ivo Grbic'in durumunun iyi olduğunu belirten Tarık Çetin, şunları kaydetti:

"Takım arkadaşım Grbic ile çok iyi anlaşıyoruz. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Arkadaş olarak gayet pozitif birisi olduğunu söyleyebilirim. İnişli çıkışlı performanslarımız oldu ama tamamen odaklandığımız konu ligin sonu. Üst sıraları hedefleyen, ısrarlı bir takım olma profilini sunmak istiyoruz taraftarımıza. İzleyenler için de futbol açısından da keyif vermek istiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Hocamız da bunu söylüyor. Taraftarımızla bütünleştikten sonra galibiyetlerin geleceğini düşünüyorum. Onların desteği bizim için çok önemli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tarık Çetin: Beşiktaş Maçına Odaklandık - Son Dakika

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