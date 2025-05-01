Taşdemir: Hayallerimize Kavuştuk - Son Dakika
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Taşdemir: Hayallerimize Kavuştuk

Taşdemir: Hayallerimize Kavuştuk

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, eleştirilere yanıt vermedi ve takımın başarısını vurguladı.

01.05.2025 18:01
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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yönetimin yollarını ayırmak istemesine ve şahsına yönelik yapılan eleştirilere cevap vermek istemediğini söyleyerek, "Hayallerimize kavuştuktan sonraki maçlarda aldığımız mağlubiyetlerden dolayı oyuncularımızı, hocamızı, takımımızı eleştirir olduk" dedi.

Kocaelispor 37. hafta maçında pazar günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadyumu'nda Iğdır FK ile karşılaşacak. Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor, maç hazırlıklarını Körfez Brunga Tesislerinde gerçekleştiriyor. Antrenman öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taşdemir, "Son 2 maç şampiyon olunduktan sonra oyuncu arkadaşlarım sahada ara ara düşük oynadı ama ellerinden geleni yaptılar. 2 maçtan da mağlup ayrıldık. 17 maçta 34 puan topladık. 2 puan ortalamasıyla oynadık. O an itibarıyla ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımıydık. Bunlar çok önemli değerler. Akan oyunda en çok pozisyona giren takımdık. En çok şut atan ikinci takımdık. Özellikle ikinci yarı play-off'taki hemen hemen bütün rakiplerimizle İstanbulspor hariç deplasmanda oynadık. Bununla beraber ilk ve ikinci yarıyı değerlendirdiğimizde ilk yarıda 4-5 oyuncumuzun performansı ile ikinci yarıdaki performansı arasında çok ciddi farklar göz önünde bulundurulmalı. Hem oyuncularımızın gelişimi hem de takımızın gelişimi özellikle bu zor ligde bir oyuncu grubu, teknik heyet ligi lider bitirmeyi başaran bir takım. Dolayısıyla bu açıdan çok mutlu ve gururluyuz. 17 haftayı baz aldığımızda istatistiklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ligi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 haftamız kaldı. Son 2 maçımıza da sakatlarımız, eksiklerimiz, izin alan arkadaşlarımızın haricinde elimizde kalan arkadaşlarımızla mücadelemizi sonuna kadar verip yeni sezonun hazırlıklarını da başlayacağız. Samet ve Ahmet Oğuz cezalı. Tarkan'ın aile sorunu var. Eşi hamile Avusturya'ya gitmesi gerekti. Bir de büyük ihtimalle Caner olacak" diye konuştu.

"Ana görevimizi yaptık, takımımızı, camiamızı hayallerimize kavuşturduk"

Sözleşmesi devam ettiği halde yönetimin yollarını ayırmak istemesi ve şahsına yönelik yapılan eleştirilere cevap vermek istemediğini söyleyen Taşdemir, "Maçlar bittikten sonra yönetimimizle oturup değerlendirme yaparız. Ondan sonra herkes yolunu çizebilir ya da birlikteliği yapılabilir. Halihazırda 2 maçımız, bitmeyen ligimiz, almadığımız kupamız var. Bunlar alındıktan sonra her şey oturulup konuşulur. Kişiler önemli değil, önemli olan çok uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bundan sonraki başarısı. Atılacak bütün adımların bu doğrultuda olması lazım. Yeri ve zamanı geldiğinde bu adımlar doğru şekilde atılır. Farklı isimler, hoca istekleri her şeye saygı duyuyorum ancak önce maçımızın bitmesi lazım. Hepimizin hayalini süsleyen sadece şampiyonluktu. Hayallerimize kavuştuktan sonraki maçlarda aldığımız mağlubiyetlerden dolayı oyuncularımızı, hocamızı, takımımızı eleştirir olduk. Bence bunlar doğru değildi. Ana görevimizi yaptık, takımımızı, camiamızı hayallerimize kavuşturduk. Gönül isterdi ki diğer maçları da kazanalım ama olmuyor. Hepimiz insanız. Bence bu oyuncu grubu sezon başından bu yana çok önemli iler yaptı ve bu camiaya istediklerini verdiler. Bence çok iyi iş başardık" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Taşdemir: Hayallerimize Kavuştuk - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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