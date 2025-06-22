Taşdemir Yeni Görevinde

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne görevlendirilerek Ankara'ya atandı. Yaklaşık 3 yıldır Muş'ta görev yapan Taşdemir'in yerine, Ankara Gençlik Hizmetleri Müdürü Yusuf Kılıç atandı.

Muş'ta bulunduğu süre boyunca spor yatırımlarının yanı sıra gençlik çalışmaları, kültürel etkinlikler ve sosyal projelerle ön plana çıkan Taşdemir, özellikle kırsal kesimdeki çocuklara yönelik faaliyetleriyle kamuoyunun takdirini kazandı. Gençlik merkezleri, spor tesisleri ve organizasyonlarla kente değer katan Taşdemir döneminde, Muş birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. - MUŞ