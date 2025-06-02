Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil - Son Dakika
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Spor

Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları Real Madrid\'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler\'e henüz hazır değil
02.06.2025 15:30
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A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarına davet edilen Arda Güler'in kaslı fotoğrafları İspanyol basını ve taraftarları şaşırttı. Bir Real Madrid taraftarı X'te yaptığı paylaşımda, ''Dünya henüz Xabi Alonso yönetimindeki Arda Güler'e hazır değil'' yorumunu yaptı.

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edilen Arda Güler kısa bir tatil yapıyor. Ardından FIFA Dünya Kupası için yeniden Real Madrid antrenmanına dönecek olan yıldız oyuncunun son hali görenleri şaşırttığı kadar İspayolları da etkiledi.

"DÜNYA XABİ ALONSO YÖNETİMİNDEKİ ARDA GÜLER'E HAZIR DEĞİL"

Arda Güler'in tatilden yaptığı bazı fotoğraf paylaşımları hem İspanyol basınının hem de Real Madrid taraftarlarının da ilgisini çekti. Bir Real Madrid taraftarı X'te yaptığı paylaşımda, "Dünya henüz Xabi Alonso yönetimindeki Arda Güler'e hazır değil" yorumunu yaptı.

Bir diğer Real Madrid taraftarı ise, "Arda Güler'in hedefi sezon başından itibaren ilk 11'de yer almak" ifadelerini kullandı. Öte yandan İspanyol basını Arda Güler için, "Xabi Alonso'nun Real Madrid'e transferi, Arda Güler'i takımda kalmaya ikna etmiş olabilir. Arda'nın klasına ve zarafetine hayran kalanlardan biri. Bu sezon 1.770 dakikadan biraz fazla süre alan Arda'nın kulüp içindeki değerlendirmelere göre yeterince fırsat bulamadığı düşünülüyor. Xabi Alonso ise bu durumu tersine çevirmek istiyor çünkü Arda, takıma taktiksel anlamda birçok seçenek sunuyor. Ayrıca taraftarlar da onun oyun stilini izlemekten büyük keyif alıyor. Bu Dünya Kupası'nda ve kulübün geleceğinde genç oyuncuların söyleyeceği çok şey var. Başlangıç noktası ise Arda Güler" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Spor Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan1421:
    bundan bir halt olmayacak balon patladı patlayacak elin genç yıldızları neler yapıyor bizim yıldız sönüyor maalesef 30 132 Yanıtla
    ahmet demir:
    mal plmak çok kötü. dünyadaki en iyi pasör en iyi asist pası atabilen oyuncu daha üzerine yok oyun zEkas ı. mükemmelllı 1 0
  • Bingöl 0112:
    Ne Ardaymis hergun haberini okuyoruz. 34 71 Yanıtla
    1931:
    Okuman varmıs bravo..Yazmayı da öğren.."Her gün" ayrı yazılır(!) 4 0
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    ardanın futboldaki yaşı hep bu mazılerle bu haberlerle biti bitecek sanki 22 40 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Ülkede ne kadar hain var demi yorumlara bakın , Türk evladı sırf rakipte oynadi diye başarısız olmasını bekleyen hainleri okuyoruz, eee ne demişler , her GS li potansiyel vatan hainidir,bu sözü haklı cikarircasina yarışıyorlar 15 6 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Dünyanın ve Reyal Madrid’in bundan haberi var mı? sürekli yalan haber yapıyorsunuz. Arda bir projedir. Ancak top toplayıcı olur 0 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil - Son Dakika
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