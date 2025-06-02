Tatil fotoğrafları Real Madrid\'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler\'e henüz hazır değil

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edilen Arda Güler kısa bir tatil yapıyor. Ardından FIFA Dünya Kupası için yeniden Real Madrid antrenmanına dönecek olan yıldız oyuncunun son hali görenleri şaşırttığı kadar İspayolları da etkiledi.

"DÜNYA XABİ ALONSO YÖNETİMİNDEKİ ARDA GÜLER'E HAZIR DEĞİL"

Arda Güler'in tatilden yaptığı bazı fotoğraf paylaşımları hem İspanyol basınının hem de Real Madrid taraftarlarının da ilgisini çekti. Bir Real Madrid taraftarı X'te yaptığı paylaşımda, "Dünya henüz Xabi Alonso yönetimindeki Arda Güler'e hazır değil" yorumunu yaptı.

Bir diğer Real Madrid taraftarı ise, "Arda Güler'in hedefi sezon başından itibaren ilk 11'de yer almak" ifadelerini kullandı. Öte yandan İspanyol basını Arda Güler için, "Xabi Alonso'nun Real Madrid'e transferi, Arda Güler'i takımda kalmaya ikna etmiş olabilir. Arda'nın klasına ve zarafetine hayran kalanlardan biri. Bu sezon 1.770 dakikadan biraz fazla süre alan Arda'nın kulüp içindeki değerlendirmelere göre yeterince fırsat bulamadığı düşünülüyor. Xabi Alonso ise bu durumu tersine çevirmek istiyor çünkü Arda, takıma taktiksel anlamda birçok seçenek sunuyor. Ayrıca taraftarlar da onun oyun stilini izlemekten büyük keyif alıyor. Bu Dünya Kupası'nda ve kulübün geleceğinde genç oyuncuların söyleyeceği çok şey var. Başlangıç noktası ise Arda Güler" ifadelerine yer verdi.