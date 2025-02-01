Tavşanlı'da Derbi Heyecanı! - Son Dakika
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Tavşanlı'da Derbi Heyecanı!

Tavşanlı\'da Derbi Heyecanı!

Bölgesel Amatör Lig'de TKİ Tavşanlı Linyitspor, Tepecikspor ile yarın karşı karşıya gelecek.

01.02.2025 12:16
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 18. hafta mücadelesiyle Bölgesel Amatör Lig'in heyecanlı derbisine sahne olacak.

Tavşanlı Ada stadı, bu pazar günü büyük bir futbol heyecanına sahne olacak. Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Tepecikspor, 18. hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Her iki takım da sezona şampiyonluk hedefiyle başlamıştı, ancak performanslarındaki inişli çıkışlı grafik, onları lider Fethiye İdmanyurdu'nun 15 puan gerisinde bırakmış durumda.

TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Tepecikspor, 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puana sahip. Tepecikspor 8. sırada yer alırken, Linyitspor 10. sırada bulunuyor. Her iki takım da defansif anlamda zorluklar yaşasa da, hücumda da etkili olmayı sürdürüyor. Linyitspor, bu sezon 18 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. Tepecikspor ise 25 gol atıp, 19 gol yedi.

Karşılaşma yarın yani Pazar günü Ada Stadı'nda oynanacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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