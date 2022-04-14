Tayland Karate Milli Takımı'ndan A Milli Karate Takımı'nın kampına ziyaret - Son Dakika
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Tayland Karate Milli Takımı'ndan A Milli Karate Takımı'nın kampına ziyaret

14.04.2022 10:44
Tayland Karate Milli Takımı'ndan A Milli Karate Takımı'nın kampına ziyaret

Tayland Karate Milli Takımı 22 sporcusuyla, A Milli Karate Takımı'nın İstanbul'daki kampını ziyaret etti.

Tayland Karate Milli Takımı 22 sporcusuyla, A Milli Karate Takımı'nın İstanbul'daki kampını ziyaret etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her iki milli takımın sporcularının katıldığı ortak antrenmanını, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve yönetim kurulu üyeleri izledi.

Çalışma sonrası açıklamalarda bulunan Tayland Milli Takım Antrenörü Saeed Parvas, Taylandlı sporcuların A Milli Karate Takımı'nın sporcularını yakından takip ettiğini ve örnek aldığını belirterek, misafirperverlik için Başkan Uğuz'a teşekkür etti.

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İstanbul, Türkiye, Tayland, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tayland Karate Milli Takımı'ndan A Milli Karate Takımı'nın kampına ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayland Karate Milli Takımı'ndan A Milli Karate Takımı'nın kampına ziyaret - Son Dakika
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