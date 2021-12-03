TBF Başkanı Türkoğlu: "Birlikte bütün engelleri kaldırmak mümkün"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, engelli vatandaşlara gereken her desteği vermenin görevleri olduğunu belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Türkoğlu, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta daha rahat ve uyum içinde yer almaları için gereken her desteği vermek öncelikli görevimiz olmalıdır. Birlikte bütün engelleri kaldırmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu da "Engellerin birlikte aşıldığı bir dünya dileğiyle. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.