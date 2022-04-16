TEB BNP Paribas Tenis Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TTF Başkanı Cengiz Durmuş ile TEB Marka ve İletişim Yönetimi İcra Direktörü Zeynep Demirkol katıldı.

Bakan Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "TEB BNP Paribas, tenis açısından önemli sporcuların bir araya geldiği ve sporseverlerin ilgiyle takip ettiği bir organizasyon. Bu güzel çalışma için gayret ortaya koyan federasyonumuza, çok kıymetli sponsorlara teşekkür ediyorum. Başta sporculara, hakemlere, burada görev yapacak geleceğin şampiyonu çocuklarımıza ve organizasyon ekibine başarı diliyorum." diye konuştu.

Tesisler kadar düzenlenen organizasyonların da önemine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Türkiye olarak çok müstesna tesislerimiz var. Onlardan biri de burada. İstanbul'un en istisnai semtlerinden birinde. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla halkımızın erişimine açık bir tesis. Tesisler kadar organizasyonlar da çok mühim. Çocuklar, gençler, dünya yıldızlarını ne kadar yakından izlerlerse bu branşa ilgileri de artacaktır. Sporda başarının sırrı inanmak ve çok çalışmaktır. Dünyanın en iyi sporcularını yakından gören, heyecanını sevincin gören çocuklarımızın 'Biz de başarırız' diyerek bu yola koyulmaları en önemli amaçlarımızdan biri. Pandemiye rağmen 2021 yılında 169 farklı spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Türkiye'nin tüm illeri bu tür organizasyonları ev sahipliği yapabilecek modern donanıma sahip." ifadelerini kullandı.

Bu tür turnuvaların sporcuların kariyeri için önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu turnuvanın katılım listesinde dünyanın 50'sinde 12 isim var. Geçmiş seneler gösterdi ki bu tür turnuvalar sporcuların kariyeri için önemli. Teniste toprak zemin sezonu başlıyor. Nisan bunun için başlangıç ayı. Bu yıla damga vuracak isimler de umarım buradan çıkar. Ülke olarak her branş bizim için önemli. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Kampanya'mız devam ediyor. Sporun tüm branşlarına destek sağlamaya, insanımızı istedikleri branşa yönlendirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Tesis, antrenör altyapımızla ve sporun erişilebilirlik noktasında yeni şampiyonlar yetiştirmeye beraber koşacağız."

Türkiye'deki organizasyon tecrübesinin herkesin farkında olduğunu kaydeden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Yurt dışında pek çok spor insanıyla görüştüğümüzde organizasyon tecrübesinin standardının, altyapısı ve insan kaynağıyla kalitenin herkes farkında. Biz yine birlikte bu ülkenin her bir evladı için sporu erişilir kılmaya, yeteneklerin keşfinin tesadüfe bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Şırnak'ta mayıs ayında bir turnuva düzenleyeceğiz. Oralarda eskiden başka sesler vardı, o seslerin yerini raket sesleri ve sporcuların heyecanı aldı."

Bu tür organizasyonların aynı zamanda ülke tanıtımına da katkı sağlayan enstrümanlardan olduğunu söyleyen Kasapoğlu şunları aktardı:

"Spor aynı zamanda ülke tanıtımı için de çok önemli. İstanbul tarihi ve kültürüyle dünyanın en güzel şehri. Spor organizasyonlarında da önemli bir destinasyon. Türkiye olarak 57'incisini düzenlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yarın tamamlanacak. Bu hafta onunla pek çok şehirdeydik. Yarın da şampiyon belli olacak. Bu yıl Türkiye olarak önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizde dünyanın sayılı veledromlarından birini inşa ettik. Tüm bisiklet camiasını Konya'da bir araya getirecek bir altyapı kurduk. Onun da önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. İslami Dayanışma Oyunları'nın yanı sıra Dünya Göçebe Oyunları'da ülkemizde düzenlenecek."

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise şunları kaydetti:

""Bu tenis merkezini yaparken 'burası bir hikayenin başladığı yer' diye başlamıştık. Burada dünya açısından çok önemli turnuvalardan birini yapıyoruz. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisinde dünyanın en güzel tenis merkezlerinden birisinde sporcular tenis oynama şansı buluyor. Bizim sporcularımızın en iyi olmak için yarıştıkları noktada Türkiye'nin tenis ülkesi olma yolundan bahsederek bizi de istediğimiz yere götürüyorlar. Medvedev, Avustralya Açık'taki basın toplantısında, 14 yaşında Trabzon'da oynadığı maçı anlatmıştı. Tenisin herkes tarafından oynanabilmesi için bir strateji gerçekleştirdik. Oradan yetişen yetenekli çocuklarımız, bakanlığımızın desteğiyle bu turnuvalara gidecektir. Dünyanın ilk 100'ü içindeki 30 sporcunun yarışacağı bir turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Bu tesisin temelinin atıldığı günden bugüne kadar hep yanımızda olan Bakanımıza teşekkür ediyorum."

TEB Marka ve İletişim Yönetimi İcra Direktörü Zeynep Demirkol, "Dünyanın önde gelen kadın tenis yıldızlarının İstanbul'a geleceği organizasyonunun heyecanını yaşıyoruz. Bu organizasyona isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.