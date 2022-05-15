Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu - Son Dakika
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Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu

15.05.2022 19:15

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Karagümrük karşılaşması öncesinde açıklamalar yaptı. Trabzonspor taraftarının sarı-lacivertli taraftarların içinde bulunduğu otobüse saldırması hakkında konuşan tecrübeli hoca, "Futbol oynuyoruz, bunlar hiç hoş değil. Çocukların ve ailelerin mağdur olduklarını öğrendik. Geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Kadıköy'de bu sezon taraftarın önüne son kez çıkan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Trabzonsporlu taraftarların, Fenerbahçe taraftarının içinde bulunduğu otobüse saldırmasına ilişkin konuşan Kartal, "Taraftarlarımız yolda Trabzonsporluların saldırısına uğramış. Futbol oynuyoruz, bunlar hiç hoş değil. Çocukların ve ailelerin mağdur olduklarını öğrendik. Geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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Fatih Karagümrük, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu - Son Dakika
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