Tekirdağ'da Süleymanpaşa Cup 6. Uluslararası Yelken Yarışları 2 Eylül'de gerçekleşecek - Son Dakika
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Cup 6. Uluslararası Yelken Yarışları 2 Eylül'de gerçekleşecek

30.08.2022 12:42
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Cup 6. Uluslararası Yelken Yarışları 2 Eylül'de gerçekleşecek

Tekirdağ'da düzenlenecek Süleymanpaşa Cup 6. Uluslararası Yelken Yarışları'nda 8 ülkeden, 313 sporcu şampiyonluk için Marmara Denizi'nde yelken açacak.

Tekirdağ'da düzenlenecek Süleymanpaşa Cup 6. Uluslararası Yelken Yarışları'nda 8 ülkeden, 313 sporcu şampiyonluk için Marmara Denizi'nde yelken açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek Süleymanpaşa Cup 6. Uluslararası Yelken Yarışları 2 Eylül'de başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliği katkıları ile gerçekleştirilen organizasyonda 8 ülke ve 36 kulüpten, 313 sporcu mücadele edecek.

Etkinlik dört gün sürecek yarışların ardından 5 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel Süleymanpaşa Cup 6. Uluslararası Yelken Yarışlarının geleneksel hale geldiğini belirterek, farklı ülkelerden çok sayıda sporcunun Tekirdağ'da dereceye girmek için mücadele edeceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Marmara Denizi, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ'da Süleymanpaşa Cup 6. Uluslararası Yelken Yarışları 2 Eylül'de gerçekleşecek - Son Dakika

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