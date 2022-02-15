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Tel Aviv Grand Slam müsabakalarına 2 milli judocu katılacak - Son Dakika

Tel Aviv Grand Slam müsabakalarına 2 milli judocu katılacak

15.02.2022 13:20
Tel Aviv Grand Slam müsabakalarına 2 milli judocu katılacak

İsrail'in Tel Aviv kentinde yapılacak grand slam müsabakalarında milli judocular Vedat Albayrak ve Mihael Zgank mücadele edecek.

İsrail'in Tel Aviv kentinde yapılacak grand slam müsabakalarında milli judocular Vedat Albayrak ve Mihael Zgank mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 18-19 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyona 34 ülkeden 144 kadın ve 178 erkek judocu kayıt yaptırdı.

Organizasyona Türkiye, 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank ile katılacak.

Vedat Albayrak 18 Şubat Cuma, Mihael Zgank ise 19 Şubat Cumartesi günü tatamiye çıkacak.

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Tel Aviv, Türkiye, İsrail, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tel Aviv Grand Slam müsabakalarına 2 milli judocu katılacak - Son Dakika Spor


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