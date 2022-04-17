Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: "Hedefimiz dünyanın en iyileri arasına girmek" - Son Dakika

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, hedeflerinin dünyanın en iyileri arasına girmek olduğunu söyledi.

Başkan Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen Billie Jean King Kupası'nın organizasyonunda Türk tenisçilerinin dünya sıralamasındaki isimlerle mücadele ettiğini ve bunun da çok değerli olduğunu bildirdi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Antalya'daki tenis turnuvasına gelen sporcuların spor turizmine ve ülkedeki tenis sporuna önemli katkılar sunduğunu belirten Durmuş, sporun birleştirici gücüyle sistemli bir şekilde ülke sporuna katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Belek'teki turnuvanın dünya tenis camiasınca da yakından takip edildiğini aktaran Başkan Durmuş, "Çalışmalar sonucunda 17 ülke sporcusunu turnuva için ülkemize getirdik. Sporcularımızın dünya sıralamasındaki tenisçilerle kortlarda olabilmesi bizim için çok değerli. Teniste hedefimiz dünyanın en iyileri arasına girmek." dedi.

Durmuş, Türkiye'nin tenis alanında bu gibi organizasyonları arttırmasıyla Türk sporcuların önünün açılacağını ve puanlarının artacağını belirtti.

Sadece ülke genelinde değil uluslararası organizasyonlarda da Türk sporcuların olması gerektiği dile getiren Durmuş, "Uluslararası organizasyonlara, turnuvalara katılmak lazım. Mali açıdan bakıldığında yurt dışına 50 sporcuyu her hafta gönderme şansımız elbette var fakat buraya harcanacak paranın yatırıma dönüşüp altyapıdaki sporculara yönlendirilmesi çok daha önemli. Biz şu anda bunu başarıyoruz." diye konuştu.

Sporcuların teniste yeteneklerini gösterebilme şansı elde edebilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığının çok büyük destekleri olduğunu belirten Durmuş, her ile ve ilçeye yapılan kortlar sayesinde turnuvaların arttığını ve yeteneklerin sistemli bir şekilde kortlara taşındığını ifade etti.

Tenisin zengin sporu olduğu algısını yıkabilmek için her bölgeye tenis kortlarının yapıldığını anlatan Durmuş, "Biz buralara sokaklardan geliyoruz. Sokaklardan kortlara dönen bir yol haritamız rayına oturdu." şeklinde konuştu.

"Lisanslı sporcu sayımız artıyor"

Spora ve sporcuya yapılan yatırımlar neticesinde büyük bir yol katedildiğini vurgulayan Durmuş, 5-10 bin civarındaki lisanslı sporcunun bu çalışmalar sonucunda 70 bin civarına geldiğini söyledi.

Sporda gelişen bir Türkiye olduğunu anlatan Durmuş, gençlerin yetenekli olduğunu belirterek, "Hızla lisanslı sporcu sayımız artıyor. Hem dereceleri hem de hedefleri yükseliyor." ifadelerini kullandı.