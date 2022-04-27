Tenis: W60 Edge İstanbul - Son Dakika
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Tenis: W60 Edge İstanbul

27.04.2022 22:17
Tenis: W60 Edge İstanbul

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminde yer alan W60 Edge İstanbul Tenis Turnuvası'na ana tablo ilk tur maçlarıyla devam edildi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminde yer alan W60 Edge İstanbul Tenis Turnuvası'na ana tablo ilk tur maçlarıyla devam edildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü toprak zemin turnuvasının ikinci gününde 10 tekler müsabakası oynandı.

Turnuvanın 1 numaralı seri başı Viktoriya Tomova elemelerden gelen Oana Gavrila'yı 6-4, 6-1 yenerek 18 yaşındaki Diana Shnaider ile eşleşti.

Milli tenisçi Berfu Cengiz, 7 numaralı seri başı Suzan Lamens'e 7-5, 1-6, 6-1'lik setlerle yenilerek turnuvaya teklerde veda etti. Milli sporcu İlay Yörük, elemelerden gelen Andreea Prisacariu'ya 6-1, 6-2 yenildi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise 2 saat süren mücadelede Anastasia Zakharova'yı 0-6, 6-4, 6-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Zeynep, rakibin sıralaması bakımından en iyi galibiyetini de elde etmiş oldu. 19 yaşındaki Zeynep Sönmez, yarın ikinci tur maçında 3 numaralı seri başı Japon Mai Hontama ile karşılaşacak.

Berfu Cengiz ve partneri Anastasia Tikhonova ise yarın çiftlerde 1 numaralı seri başı Aliona Bolsova/Ingrid Neel ikilisi ile mücadele edecek.

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İstanbul, Türkiye, dolar, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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