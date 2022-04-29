Tenis: W60 Edge İstanbul - Son Dakika

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminde yer alan W60 Edge İstanbul Tenis Turnuvası'na ana tablo maçlarıyla devam edildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü toprak zemin turnuvasında teklerde çeyrek, çiftlerde yarı final maçları yapıldı.

Milli sporcu Berfu Cengiz ile Anastasia Tikhonova çifti, Rumen tandem Cristina Dinu-Andreea Amalia Rosca'yı 1 saat 12 dakikada 6-3, 4-6, 10-7 yenerek finale yükseldi. Berfu ve Anastasia ikilisi, finalde Maja Chwalinska-Jesika Maleckova çifti ile karşılaşacak.

Teklerde ise 18 yaşındaki Diana Shnaider, İspanyol sporcu Aliona Bolsova'yı 56 dakikada rahat geçerek adını son dörde yazdırdı. Shnaider, Belçikalı Ysaline Bonaventure'yi 6-2, 6-1 yenen elemelerden gelen Polonyalı 20 yaşındaki tenisçi Maja Chwalinska ile eşleşti.

Çeklerin 16 yaşındaki genç yeteneği elemelerden gelen Nikola Bartunkova ise 3 numaralı seri başı Mai Hontama'yı 6-0, 6-2 yenerek son dört sporcu arasında yerini aldı. Bartunkova, 2 numaralı seri başı Mihaela Buzarnescu'yu 6-4, 6-2 yenen Hollandalı tenisçi Suzan Lamens ile karşılaşacak.

Organizasyon yarın teklerde yarı final, çiftlerde final maçı ile devam edecek.