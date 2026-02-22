TFF 2. Lig'de Son Haftada Heyecan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF 2. Lig'de Son Haftada Heyecan

22.02.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırmızı Grup'ta Bursaspor liderliğini korudu, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor zirveye yükseldi.

?Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25, Beyaz Grup'ta 27. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Bursaspor 57 puanla liderliğini sürdürürken Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, 58 puan ve maç fazlasıyla Muğlaspor'u geçerek zirveye yükseldi.

Gruplardaki puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TakımOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR26177255243158
2.MUĞLASPOR25176239122757
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR26164647301752
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR251211247291847
5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR26137649311846
6.ADANA 01 FK26129535231245
7.İSKENDERUNSPOR 26135841301144
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR25124958302840
9.MKE ANKARAGÜCÜ2511773329440
10.GMG KASTAMONUSPOR2611693835339
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR26104123737034
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 2561182929029
13.KARACABEY BELEDİYESPOR2674152842-1425
14.MERKÜR JET ERBAASPOR2674152946-1725
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR 2565142542-1723
16.KEPEZSPOR 2655162555-3020
17.KARAMAN FK2638151855-3717
18.ALTINORDU2529141546-3115
19.BUCASPOR 19282534182952-2313

Kırmızı Grup:
TakımOGBMAYAVP
1.BURSASPOR25183464174757
2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR25173567204754
3.MARDİN 196925164551193252
4.ALİAĞA FUTBOL 25155557193850
5.MUŞSPOR25155558292950
6.GÜZİDE GEBZE SK25129446192745
7.ISBAŞ ISPARTA 32 25118649292041
8.MENEMEN FK25116844311339
9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR25911543241938
10.ANKARA DEMİRSPOR2511593435-138
11.KCT 1461 TRABZON FK259793739-234
12.FETHİYESPOR25871043311231
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL2586112928130
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR2569103337-427
15.SOMASPOR2554162656-3019
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 2543182273-5112
17.ADANASPOR 25112310128-1184
18.YENİ MALATYASPOR250223887-79-43
Kaynak: AA

Batman Petrolspor, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de Son Haftada Heyecan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
18:57
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:36
Akasya Durağı’nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
18:10
Hadise’den skandal “Ramazan“ videosu Tepkiler gecikmedi
Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi
18:02
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
18:00
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı
5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 19:50:07. #.0.4#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de Son Haftada Heyecan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.