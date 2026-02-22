TFF 2. Lig'de Son Haftada Heyecan

?Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25, Beyaz Grup'ta 27. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Bursaspor 57 puanla liderliğini sürdürürken Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, 58 puan ve maç fazlasıyla Muğlaspor'u geçerek zirveye yükseldi.
Gruplardaki puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|26
|17
|7
|2
|55
|24
|31
|58
|2.MUĞLASPOR
|25
|17
|6
|2
|39
|12
|27
|57
|3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|26
|16
|4
|6
|47
|30
|17
|52
|4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|25
|12
|11
|2
|47
|29
|18
|47
|5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|26
|13
|7
|6
|49
|31
|18
|46
|6.ADANA 01 FK
|26
|12
|9
|5
|35
|23
|12
|45
|7.İSKENDERUNSPOR
|26
|13
|5
|8
|41
|30
|11
|44
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|25
|12
|4
|9
|58
|30
|28
|40
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|25
|11
|7
|7
|33
|29
|4
|40
|10.GMG KASTAMONUSPOR
|26
|11
|6
|9
|38
|35
|3
|39
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|26
|10
|4
|12
|37
|37
|0
|34
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|25
|6
|11
|8
|29
|29
|0
|29
|13.KARACABEY BELEDİYESPOR
|26
|7
|4
|15
|28
|42
|-14
|25
|14.MERKÜR JET ERBAASPOR
|26
|7
|4
|15
|29
|46
|-17
|25
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|25
|6
|5
|14
|25
|42
|-17
|23
|16.KEPEZSPOR
|26
|5
|5
|16
|25
|55
|-30
|20
|17.KARAMAN FK
|26
|3
|8
|15
|18
|55
|-37
|17
|18.ALTINORDU
|25
|2
|9
|14
|15
|46
|-31
|15
|19.BUCASPOR 1928
|25
|3
|4
|18
|29
|52
|-23
|13
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|25
|18
|3
|4
|64
|17
|47
|57
|2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|25
|17
|3
|5
|67
|20
|47
|54
|3.MARDİN 1969
|25
|16
|4
|5
|51
|19
|32
|52
|4.ALİAĞA FUTBOL
|25
|15
|5
|5
|57
|19
|38
|50
|5.MUŞSPOR
|25
|15
|5
|5
|58
|29
|29
|50
|6.GÜZİDE GEBZE SK
|25
|12
|9
|4
|46
|19
|27
|45
|7.ISBAŞ ISPARTA 32
|25
|11
|8
|6
|49
|29
|20
|41
|8.MENEMEN FK
|25
|11
|6
|8
|44
|31
|13
|39
|9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|25
|9
|11
|5
|43
|24
|19
|38
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|25
|11
|5
|9
|34
|35
|-1
|38
|11.KCT 1461 TRABZON FK
|25
|9
|7
|9
|37
|39
|-2
|34
|12.FETHİYESPOR
|25
|8
|7
|10
|43
|31
|12
|31
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|25
|8
|6
|11
|29
|28
|1
|30
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|25
|6
|9
|10
|33
|37
|-4
|27
|15.SOMASPOR
|25
|5
|4
|16
|26
|56
|-30
|19
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|25
|4
|3
|18
|22
|73
|-51
|12
|17.ADANASPOR
|25
|1
|1
|23
|10
|128
|-118
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|25
|0
|2
|23
|8
|87
|-79
|-43
