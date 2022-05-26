TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak

26.05.2022 00:58
TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak

Karacabey Belediye Spor ile Bodrumspor arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-off Final karşılaşması İzmir'de oynanacak.

Karacabey Belediye Spor ile Bodrumspor arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-off Final karşılaşması İzmir'de oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Teco Karacabey Belediye Spor ile Bodrumspor arasında 29 Mayıs Pazar günü oynanacak TFF 2. Lig Play-off Final müsabakasının yeri belli oldu. Spor Toto 1. Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği final müsabakası Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı Teco Karacabey Belediyespor finali İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor finali İzmir'de
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Play Off, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 01:08:44. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement