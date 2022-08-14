Balıkesirspor'a moral - Son Dakika
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Balıkesirspor'a moral

14.08.2022 12:27
Balıkesirspor'a moral

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Balıkesirspor, ikinci hazırlık maçında MAG Football takımını 7-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Balıkesirspor, ikinci hazırlık maçında MAG Football takımını 7-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Berk Tosun (2), Hasan Turhan Türker, Bedirhan Kolkoparan, Abdullah Adıyaman, Emirhan Çakır ve Berkay Aykurt kaydetti.


- Balıkesir
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Balıkesirspor'dan kötü prova Balıkesirspor'dan kötü prova
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor'a moral - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesirspor'a moral - Son Dakika
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