TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Balıkesirspor, ikinci hazırlık maçında MAG Football takımını 7-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Berk Tosun (2), Hasan Turhan Türker, Bedirhan Kolkoparan, Abdullah Adıyaman, Emirhan Çakır ve Berkay Aykurt kaydetti.
- Balıkesir
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Spor › Balıkesirspor'a moral - Son Dakika
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