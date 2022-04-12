TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları yarın oynanacak

12.04.2022 14:33
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları yarın oynanacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2. Grup'ta haftanın maç programı şöyle:

14.00 Kuşadasıspor- Siirt İl Özel İdaresi (Kuşadası Özer Türk)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor- Alagöz Holding Iğdır FK (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Darıca Gençlerbirliği- Bayrampaşa (Darıca İlçe)

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Şile)

15.00 Bitexen Düzcespor-İskenderunspor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-52 Orduspor FK (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.00 Çarşambaspor- Kalecik FK (Çarşamba Şehir)

15.00 Hacettepe- Kızılcabölükspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Dağılgan)

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Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Polat, Kuşadası, Maltepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika


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