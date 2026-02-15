TFF 3. Lig 21. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Spor

TFF 3. Lig 21. Hafta Sonuçları

15.02.2026 19:51
TFF 3. Lig'de 21. hafta tamamlandı. Liderler İnegöl Kafkasspor, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor ve Kütahyaspor.

Futbolda TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta tamamlandı.

Bugün oynanan müsabakaların ardından 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor, liderliğini korudu.

Ligde gruplara göre 21. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup


OGBMAYAVP
1.İNEGÖL KAFKASSPOR21135337181944
2.ÇORLUSPOR 194721125438182041
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR21124536211540
4.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR21117326121440
5.BURSA YILDIRIMSPOR2111642719839
6.YALOVA FK 77218763022831
7.GALATASPOR218582622429
8.SİLİVRİSPOR218582726129
9.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ217772830-228
10.BULVARSPOR217592531-626
11.İNKILAP FUTBOL2141161523-823
12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR215792325-222
13.KESTEL ÇİLEKSPOR2164111726-922
14.BURSA NİLÜFER FUTBOL2155111830-1220
15.POLATLI 1926 SPOR2143141232-2015
16.EDİRNESPOR2124151444-3010

2. Grup

OGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR20144246172946
2.NİĞDE BELEDİYESPOR2197531211034
3.SİLİFKE BELEDİYESPOR21810325151034
4.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR219662624233
5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR218762219331
6.MDGRUP OSMANİYESPOR219482726131
7.ERCİYES 38 FUTBOL217862621529
8.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR2068629171226
9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR216782525025
10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL2151062627-125
11.DİYARBEKİRSPOR216782233-1125
12.KIRIKKALE FK216692736-924
13.KİLİS 19842164111839-2122
14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR214981730-1321
15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR214892233-1120
16.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR213992127-618

3. Grup

OGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR21156045162951
2.52 ORDUSPOR21143452203245
3.FATSA BELEDİYESPOR2112362719839
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR21114643212237
5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR21105634171735
6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR219842923635
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR218582425-129
8.PAZARSPOR217772025-528
9.TOKAT BELEDİYESPOR217592124-326
10.1926 BULANCAKSPOR2165102237-1523
11.ORDUSPOR 1967215792135-1422
12.KARABÜK İDMANYURDU2164112038-1822
13.AMASYASPOR2155111831-1320
14.ARTVİN HOPASPOR2154122033-1319
15.ÇAYELİSPOR2138101731-1417
16.GİRESUNSPOR2135131937-1814

4. Grup

OGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR21182147123556
2.ESKİŞEHİRSPOR21153350173348
3.KARŞIYAKA21135331161544
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR21134443192443
5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR21115538191938
6.OKTAŞ UŞAKSPOR2112272625138
7.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR2111372921836
8.TİRE 2021 FK21104741212034
9.SÖKE 1970 SPOR2174103026425
10.ALANYA 1221 FUTBOL2165101930-1123
11.ALTAY2174102126-519
12.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR2146112639-1318
13.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ2145121934-1517
14.İZMİR ÇORUHLU FK2133151745-2812
15.AFYONSPOR2125141746-2911
16.NAZİLLİSPOR210417664-584
Not: Altay'ın 6 puanı silinmiştir.
Kaynak: AA

İnegöl, Futbol, Spor, Son Dakika

