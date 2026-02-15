TFF 3. Lig 21. Hafta Sonuçları

Futbolda TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta tamamlandı.
Bugün oynanan müsabakaların ardından 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor, liderliğini korudu.
Ligde gruplara göre 21. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İNEGÖL KAFKASSPOR
|21
|13
|5
|3
|37
|18
|19
|44
|2.ÇORLUSPOR 1947
|21
|12
|5
|4
|38
|18
|20
|41
|3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|21
|12
|4
|5
|36
|21
|15
|40
|4.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|21
|11
|7
|3
|26
|12
|14
|40
|5.BURSA YILDIRIMSPOR
|21
|11
|6
|4
|27
|19
|8
|39
|6.YALOVA FK 77
|21
|8
|7
|6
|30
|22
|8
|31
|7.GALATASPOR
|21
|8
|5
|8
|26
|22
|4
|29
|8.SİLİVRİSPOR
|21
|8
|5
|8
|27
|26
|1
|29
|9.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ
|21
|7
|7
|7
|28
|30
|-2
|28
|10.BULVARSPOR
|21
|7
|5
|9
|25
|31
|-6
|26
|11.İNKILAP FUTBOL
|21
|4
|11
|6
|15
|23
|-8
|23
|12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|21
|5
|7
|9
|23
|25
|-2
|22
|13.KESTEL ÇİLEKSPOR
|21
|6
|4
|11
|17
|26
|-9
|22
|14.BURSA NİLÜFER FUTBOL
|21
|5
|5
|11
|18
|30
|-12
|20
|15.POLATLI 1926 SPOR
|21
|4
|3
|14
|12
|32
|-20
|15
|16.EDİRNESPOR
|21
|2
|4
|15
|14
|44
|-30
|10
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|20
|14
|4
|2
|46
|17
|29
|46
|2.NİĞDE BELEDİYESPOR
|21
|9
|7
|5
|31
|21
|10
|34
|3.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|21
|8
|10
|3
|25
|15
|10
|34
|4.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|21
|9
|6
|6
|26
|24
|2
|33
|5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|21
|8
|7
|6
|22
|19
|3
|31
|6.MDGRUP OSMANİYESPOR
|21
|9
|4
|8
|27
|26
|1
|31
|7.ERCİYES 38 FUTBOL
|21
|7
|8
|6
|26
|21
|5
|29
|8.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR
|20
|6
|8
|6
|29
|17
|12
|26
|9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|21
|6
|7
|8
|25
|25
|0
|25
|10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|21
|5
|10
|6
|26
|27
|-1
|25
|11.DİYARBEKİRSPOR
|21
|6
|7
|8
|22
|33
|-11
|25
|12.KIRIKKALE FK
|21
|6
|6
|9
|27
|36
|-9
|24
|13.KİLİS 1984
|21
|6
|4
|11
|18
|39
|-21
|22
|14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|21
|4
|9
|8
|17
|30
|-13
|21
|15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|21
|4
|8
|9
|22
|33
|-11
|20
|16.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
|21
|3
|9
|9
|21
|27
|-6
|18
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|21
|15
|6
|0
|45
|16
|29
|51
|2.52 ORDUSPOR
|21
|14
|3
|4
|52
|20
|32
|45
|3.FATSA BELEDİYESPOR
|21
|12
|3
|6
|27
|19
|8
|39
|4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|21
|11
|4
|6
|43
|21
|22
|37
|5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|21
|10
|5
|6
|34
|17
|17
|35
|6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|21
|9
|8
|4
|29
|23
|6
|35
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|21
|8
|5
|8
|24
|25
|-1
|29
|8.PAZARSPOR
|21
|7
|7
|7
|20
|25
|-5
|28
|9.TOKAT BELEDİYESPOR
|21
|7
|5
|9
|21
|24
|-3
|26
|10.1926 BULANCAKSPOR
|21
|6
|5
|10
|22
|37
|-15
|23
|11.ORDUSPOR 1967
|21
|5
|7
|9
|21
|35
|-14
|22
|12.KARABÜK İDMANYURDU
|21
|6
|4
|11
|20
|38
|-18
|22
|13.AMASYASPOR
|21
|5
|5
|11
|18
|31
|-13
|20
|14.ARTVİN HOPASPOR
|21
|5
|4
|12
|20
|33
|-13
|19
|15.ÇAYELİSPOR
|21
|3
|8
|10
|17
|31
|-14
|17
|16.GİRESUNSPOR
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|14
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|21
|18
|2
|1
|47
|12
|35
|56
|2.ESKİŞEHİRSPOR
|21
|15
|3
|3
|50
|17
|33
|48
|3.KARŞIYAKA
|21
|13
|5
|3
|31
|16
|15
|44
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|21
|13
|4
|4
|43
|19
|24
|43
|5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|21
|11
|5
|5
|38
|19
|19
|38
|6.OKTAŞ UŞAKSPOR
|21
|12
|2
|7
|26
|25
|1
|38
|7.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR
|21
|11
|3
|7
|29
|21
|8
|36
|8.TİRE 2021 FK
|21
|10
|4
|7
|41
|21
|20
|34
|9.SÖKE 1970 SPOR
|21
|7
|4
|10
|30
|26
|4
|25
|10.ALANYA 1221 FUTBOL
|21
|6
|5
|10
|19
|30
|-11
|23
|11.ALTAY
|21
|7
|4
|10
|21
|26
|-5
|19
|12.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|21
|4
|6
|11
|26
|39
|-13
|18
|13.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ
|21
|4
|5
|12
|19
|34
|-15
|17
|14.İZMİR ÇORUHLU FK
|21
|3
|3
|15
|17
|45
|-28
|12
|15.AFYONSPOR
|21
|2
|5
|14
|17
|46
|-29
|11
|16.NAZİLLİSPOR
|21
|0
|4
|17
|6
|64
|-58
|4
