Karşıyaka'da Burak hazır kıta - Son Dakika
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Karşıyaka'da Burak hazır kıta

14.08.2022 13:14
Karşıyaka'da Burak hazır kıta

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 1 yıl içinde 2 kez çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan 23 yaşındaki altyapı patentli sol bek Burak Karapınar, sakatlığın etkilerini üzerinden attı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 1 yıl içinde 2 kez çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan 23 yaşındaki altyapı patentli sol bek Burak Karapınar, sakatlığın etkilerini üzerinden attı. Daha önce 2 Aralık 2020'deki Batman Petrolspor maçında çapraz bağları kopup ameliyat olan Burak, 9 ay sonra sahalara döndü. Geçen sezon başında takımın bankolarından olarak ilk yarıda 12'si ilk 11'de olmak üzere 15 maçta forma giyip 1 gol atan genç futbolcu, 4 Aralık 2021'de Fethiyespor'la deplasmanda oynanan maçta çapraz bağlarından yine sakatlandı. Sezonu kapatıp tekrar ameliyat olan futbolcu bahar aylarında iyileşti. Sezonun son haftalarında antrenmanlara başlayan Burak, yaz döneminde takımın en hırslı oyuncularından olarak dikkat çekti. Burak, bu sezon takıma yeni transfer gibi dönecek. Genç futbolcu 2017 yılından beri A takımda forma giyiyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Aralık, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Burak hazır kıta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da Burak hazır kıta - Son Dakika
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