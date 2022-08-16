Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi - Son Dakika
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Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi

16.08.2022 10:27
Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı sezon öncesinde Afyonkarahisar kampını sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu Karaman FK'dan orta saha oyuncusu Hami Baytar'la güçlendirdi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı sezon öncesinde Afyonkarahisar kampını sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu Karaman FK'dan orta saha oyuncusu Hami Baytar'la güçlendirdi. Türkiye'de ilk olarak Galatasaray altyapısında forma giyen 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, geçen sezon Karaman'da 29 maçta 6 golle oynadı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Karahisar, Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi - Son Dakika
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