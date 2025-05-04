TFF, 38. Hafta Programını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 38. hafta programını açıkladı. Ligin son haftasındaki bütün maçlar cumartesi günü aynı saatte oynanacak.
Program şöyle:
10 Mayıs Cumartesi
16.00 Adanaspor - Boluspor
16.00 Bandırmaspor - Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK
16.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
16.00 Ümraniyespor - Manisa FK
16.00 İstanbulspor - Çorum FK
16.00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK - İSTANBUL
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