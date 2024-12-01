TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Kütahya'da - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Kütahya'da

Hacıosmanoğlu, futbolun barış ve kardeşliğe hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

01.12.2024 18:19
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bütün illerimizin hepsini ziyaret etmeyi planlıyoruz. Tüm takımlar bizim. Futbolun her zaman söylediğimiz gibi barışa, kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz." dedi.

Nesine 3. Lig'de Belediye Kütahyaspor ile Bornova Futbol Kulübü arasında yapılan maçı seyreden Hacıosmanoğlu, Kütahya'da il protokolü ile bir araya geldi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Süper Lig harici liglerle yakından ilgilendiği için Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

Sporun uluslararası bir kültür alışverişi olduğunu vurgulayan Işın, şunları kaydetti:

"En düşman ülkelerin bile takımları bir araya gelip maç yapabiliyor. Kaynaşmaya, dayanışmaya, tanışmaya vesile oluyor. Son zamanlarda maalesef dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir uyuşturucu vardır. Gençlerimiz maalesef elimizden gidiyor. Gençlerimizi muhafaza etmek adına da futbol güzel bir alternatif. TFF Başkanımız Hacıosmanoğlu'nun alt kümedeki futbol takımlarıyla ilgilenmesi, onların problemlerine çözüm arayışında bulunmasını fevkalade önemli buluyorum. Spor özellikle gençlik için artık vazgeçilmez bir şeydir."

Hacıosmanoğlu ise, bugüne kadar herhangi bir federasyon başkanının Kütahya'ya gelmemesinin bir eksiklik olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz bu makam oturma makamı değil. Bütün futbol ailesi ile buluşma makamındayız. Biz yeni bir düzen kurmaya çalışıyoruz. O yüzden fazla dolaşamıyoruz. Bütün illerimizin hepsini ziyaret etmeyi planlıyoruz. Tüm takımlar bizim. Futbolun her zaman söylediğimiz gibi barışa, kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Tabii zor bir görev. Eleştiriler alıyoruz. Yaklaşık 25-30 yıllık birikim var. Onu düzeltmek için arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Belediye Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya da, Hacıosmanoğlu'na teşekkür etti.

Hacıosmanoğlu daha sonra il protokolü ile birlikte Dumlupınar Stadında oynanan Belediye Kütahyaspor-Bornovaspor karşılaşmasının izledi.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Kütahya'da - Son Dakika

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