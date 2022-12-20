TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de Dünya Kupası modelinin uygulanacağını duyurdu: Artık yerde yatma devri bitecek!

Dünya Kupası'nda topun oyunda kaldığı süre baz alınarak uygulanan maksimum uzatma dakikası uygulaması Süper Lig'de de hayata geçiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ayrıca hakem konuşanlara ceza verileceğini açıklarken, hakemin etrafını saran her futbolcunun da sarı kart göreceğini belirtti.

"YERDE YATMA DEVRİ BİTECEK"

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını Süper Lig'de uygulamaya koyuyoruz. Böylece yerde yatma devri bitecek!" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"DEPLASMAN SEYİRCİSİ YASAĞINI KALDIRDIK"

"Pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. İlk günlerimizde yabancı konusu, yayın ihalesi ve harcama limitleri gibi kritik konuları hallettik. Harcama limitlerinde %40 sapmayı kabul ettik ve kulüplere, transferde rahatlık sağladık. Yayın ihalesini 150 Milyon TL arttırarak imzaladık. Yayın gelirleri düştü ama bundan birçok etken var. 2. Lig, 3. Lig için yayın ihalesi açtık. 92 kulübe gelir sağladık. 2. Lig ve 3. Lig takımlarına yol ve deplasman ödemelerini iki katına çıkardık. Rezerv Lig kurduk ama kulüpler altyapı eksiklikleri nedeniyle, bu ligin kalkmasını istedi. Yabancı sayısını, kulüplerle görüşerek 8+3 şeklinde devam ettirdik. 1. Lig'deki A Takım listesindeki 8 yabancı konusunu devam ettirdik. Sahada 5 yabancı bulundurulması koşuluyla, maç kadrosuna 8 yabancı yazılmasına onay verdik. Göreve geldikten sonra, 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağını kaldırdık ve misafir tribün seyirci kapasitesinin %30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldık. Uygulama diğer liglerde de hayata geçti.

"YEMİN ŞARTI GETİRDİK"

Hakemlerimiz dahil hepsinden mal beyanı istedik. Yemin şartı getirdik. Para cezalarını caydırıcılık adına 2 katına çıkardık. Dijital hakem atama sistemini ortaya koyduk. 41 kriter getirdik. Temel kriterler içinde şehir bilgileri, hakem-takım ilişkisi gibi şeyler yer alıyor. Performans kriterinde ise FIFA puanı, gözlemci puanı yer alıyor.

"DÜNYA FUTBOLUNA ÖNCÜLÜK ETTİK"

Yarın kulüp başkanlarına hakem atama sistemini anlatacağız. Onların gözü önünde hakem ataması yapacağız. İkinci devre başlar başlamaz 2. ve 3. Liglerde de algoritma ile hakem atamalarını yapacağız. Mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmayı getireceğiz. Saha ve VAR hakemlerini birbirinden ayırarak, VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya gittik. Birçok ülkenin de uygulamaya hazırlandığı bu sistemde Dünya futboluna öncülük ettik. Dünya hakemliğinin önemli isimlerinden Pawel Gill'i VAR danışmanı olarak göreve getirdik. VAR sistemini UEFA kriterlerine çektik. Süper Lig ve 1. Lig başkanlarına VAR odasında bizzat, VAR'ın nasıl çalıştığını canlı olarak gösterdik. Paydaşların bilgi sahibi olabilmeleri için randevulu bir şekilde deneyebilmelerinin önünü açtık.

"4-5 DAKİKADA KAPATTIRIYORUZ"

Korsan yayın, kulüp gelirlerinin düşmesinde etken. 1 kişi para verip maç izliyorsa, en az 3 kişi korsan yayından izliyor. Yayıncı kuruluşun bize gönderdiği yasa dışı yayın sağlayanları, 4-5 dakikada kapattırıyoruz. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarlar bilinçlenmeli.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİN HAZIRLIKLAR

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları başladı. UEFA yetkilileri, yapılan ziyaretlerde şu ana kadar yapılan hazırlıklardan duyulan memnuniyeti belirtti. EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için titizlikle hazırladığımız ön teklif dosyamızı UEFA'ya sunduk, şehirlerimizi de bildirdik. Umuyorum ve inanıyorum ki bu iki şampiyonadan birinin ev sahibi biz olacağız.

"BASKI ALTINA ALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Basın yayın organlarında, sosyal medya aracılığıyla müsabakanın dürüstlüğüne ya da tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir şey istemiyoruz. Futbolu ve hakemlerimizi itibarsızlaştırma amacı güden her türlü açıklamayı cezalandıracağız. Hakemlerimizin maç yönetirken teknik direktörlerin, oyuncuların toplu şekilde etrafını sararak itirazına/tehdidine maruz kalarak baskı altına alınmasına izin vermeyeceğiz.

"TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Yabancı sayısı için yeni bir karar alınacak. Kulüpler Birliği ilk çalıştayını yaptı, değerlendirmelerini bize sunacaklar. Bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız bu kararı. Altyapı Futbol Akademisi projesini hayata geçireceğiz. Gelecek sezon Süper Lig kulüplerine 2024-2025 sezonunda ise TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getireceğiz. Bu proje için hazırlıklara başladık. Futbol Akademisi projesiyle altyapılarımızın her yıl hem kulüplerimizin A takımına en az iki tane futbolcu vermesini sağlayacağız, hem de milli takıma her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşturacağız. Türkiye Futbol Federasyonu olarak dünya futbolundaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi ve çipli top teknolojisi de takip ettiğimiz teknolojiler.

"BÜTÜN KULÜPLERİMİZE YAZI GÖNDERDİK"

eSüper Lig'in kurulması için çok ciddi ve somut adımlar atıyoruz. Kulüplerimizin katılım onayı alındıktan sonra, ocak ayında ligin başlaması planlanıyor. Sponsorluk ve yayın hakları konularında ülkemizin önemli kuruluşları ile görüşmeler yapılıyor. Güneş enerjisi santrali kuracağız. Bütün kulüplerimize bir yazı gönderdik. Kulüplerimizden talepleri topladık, üzerinde çalışıyoruz. TFF'nin web sitesini iletişim yeteneklerimizi geliştirme ve daha sistematik bilgi sunma amacıyla yeniliyoruz. Birkaç gün sonra kullanıcı dostu yeni web sitemize erişebileceksiniz. Süper Lig için yeni ve üç tabanlı web sitesi kuruyoruz, yakında futbolseverler ile buluşacak. Süper Lig web sitesiyle Premier Lig'de olduğu gibi bütün kulüplerimize sağlayacağımız sponsorluk ile naklen yayın geliri dışında bir gelir hedefliyoruz.

"INSTAGRAM HESABI DA AÇACAĞIZ"

İngiltere ve Belçika'da uygulanan sistemi getiriyoruz. Hakem geri iletişim formu... Maçla ilgili kararları isteyeceğiz. MHK'dan görevli belirleyeceğiz ve beraber çalışacaklar. Maçı geri getiremiyoruz ama en azından bunlarla çözüm arıyoruz. Kamuoyuna açıklama yapmak yerine, bu şekilde çözüm bulacağız. Süper Lig'in Twitter hesabını açtık, Instagram hesabını da açacağız. TFF Youtube hesabını da dijital bir arşive dönüştürmek için çalışmalarımız başladı.