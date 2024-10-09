TFF\'deki ilişki skandalı İngiliz basınında

Spor

Türk futbol camiasında büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. 24 yaşındaki kadın hakem Elif Karaarslan ve 61 yaşındaki eski hakem ve gözlemci Orhan Erdemir, aralarında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi gösteren bir video nedeniyle ömür boyu hakemlikten men edildi.

Olay, sosyal medyada hızla yayılan video sonrası gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, konuyla ilgili hızlı bir soruşturma başlattı ve kısa sürede her iki ismin de hakemlik kariyerlerine son verdi.

Karaarslan, iddiaları reddederek videonun yapay zeka ürünü olduğunu öne sürdü. Genç hakemin avukatları, müvekkillerinin mağdur olduğunu ve video manipülasyonu konusunda yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Olay, uluslararası basında da geniş yer buldu. İngiliz gazeteleri Daily Mail ve The Sun, konuyu "Türk futbolunda seks skandalı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Bu skandal, Türk futbolunda etik değerler ve teknolojinin kötüye kullanımı konularında tartışmaları alevlendirdi. Uzmanlar, dijital manipülasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu tür olayların artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, olayın detaylarıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağını duyurdu. Kamuoyu, bu açıklamayı ve olayın futbol dünyasındaki yansımalarını merakla bekliyor.