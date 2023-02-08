Deprem felaketi sonrası Türkiye'de transfer dönemi 10 gün süreyle uzatıldı! Yazılı onay süreci bekleniyor - Son Dakika
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Deprem felaketi sonrası Türkiye'de transfer dönemi 10 gün süreyle uzatıldı! Yazılı onay süreci bekleniyor

08.02.2023 15:31

TFF yaptığı açıklamayla, deprem nedeniyle 8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer döneminin 10 gün uzatıldığını duyurdu. Açıklamada "FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Normal şartlarda 8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer dönemi, Türkiye'nin içinden geçtiği deprem felaketi nedeniyle uzatıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.

10 GÜN UZATILACAK

Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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