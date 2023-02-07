TFF, Türkiye'yi vuran depremlerin ardından olağanüstü toplanıyor! Beyaz Sezon ilan edilebilir - Son Dakika
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TFF, Türkiye'yi vuran depremlerin ardından olağanüstü toplanıyor! Beyaz Sezon ilan edilebilir

07.02.2023 14:39

TFF, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan deprem nedeniyle ara verilen liglerle ilgili karar almak üzere bugün olağanüstü toplantı düzenleyecek. TFF, 3 seçeneğinin yer alacağı toplantı sonrası 2022-2023 sezonunu "Beyaz Sezon" olarak ilan edebilir.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilde yıkıcı sonuçlara neden olan depremlerden sonra bölgede hayat dururken, futbol başta olmak üzere tüm spor organizasyonlarına süresiz ara verilmişti. Bugün olağanüstü toplanma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin akıbetiyle ilgili son kararı verecek.

MASADA 3 SEÇENEK VAR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, TFF bugün Riva'da olağanüstü toplanacak. Radikal kararlar alınması beklenirken masada "Liglere uzun süre ara verilmesi", "Deprem bölgesindeki takımlar için 'Beyaz sezon' ilan edilmesi" ve "Liglerin iptal edilmesi" var.

BEYAZ SEZON NEDİR?

TFF'nin masasında olan ve gerçekleşmesi muhtemel seçeneklerden biri deprem bölgesindeki takımlar için "Beyaz sezon" ilan edilmesi. Bu durumda deprem bölgesindeki takımların maçları dondurulacak ve bu takımlar küme düşmeyecek. Ligler, deprem bölgesindeki takımlar olmadan tamamlanacak.

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SON DAKİKA: TFF, Türkiye'yi vuran depremlerin ardından olağanüstü toplanıyor! Beyaz Sezon ilan edilebilir - Son Dakika
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